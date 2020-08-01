Происшествия

ИзвестияИзвестияЧеловек пострадал при столкновении бензовоза и самолета в Шереметьево

Топливозаправщик столкнулся с самолетом Airbus A321 в аэропорту Шереметьево, пострадал один человек. Об этом в субботу, 1 августа, ТАСС сообщили в экстренных службах.
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«Аэрофлот»: Топливозаправщик повредил фюзеляж самолета в результате столкновения в аэропорту Шереметьево

Агентство Москва06:40

СК проводит проверку по факту столкновения топливозаправщика с самолетом в Шереметьево

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Последствия аварии с бензовозом и самолетом в Шереметьево попали на видео

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В Шереметьево автомобиль столкнулся с самолетом

РБК03:26

Фото с места столкновения бензовоза и самолета в Шереметьево

РЕН ТВ03:01
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В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

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Марина Кохал не признает вину в убийстве своего супруга, украинского рэпера Энди Картрайта, сообщила в субботу "Интерфаксу" адвокат Ирина Скурту.
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Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве

На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
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Общество

Ливень в Саратове парализовал движение трамваев и троллейбусов

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Оптовая цена на российские яблоки выросла в стране на 20%, возможно и дальнейшее удорожание этого вида продукции.
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Сотрудники посольства России встретились с задержанными в Белоруссии россиянами, сообщил консул Кирилл Плетнев в эфире телеканала "Россия 24".
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Минздрав ожидает еще двух заявлений на клинические испытания вакцины от COVID-19.
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Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что СВР следит за событиями, которые развиваются вокруг ситуации с задержанием россиян в Белоруссии.
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Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа

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Прием заказов на новое поколение популярного кроссовера Toyota Highlander начался 31 июля.
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В ОАЭ введена в строй первая в арабских странах АЭС

В Объединенных Арабских Эмиратах в субботу, 1 августа, ввели в строй первую в арабских странах атомную электростанцию.
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах.
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Мишустин подписал постановление о единой системе техосмотра

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