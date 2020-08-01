Происшествия
ИзвестияЧеловек пострадал при столкновении бензовоза и самолета в Шереметьево
Топливозаправщик столкнулся с самолетом Airbus A321 в аэропорту Шереметьево, пострадал один человек. Об этом в субботу, 1 августа, ТАСС сообщили в экстренных службах.
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Политика
Лукашенко заподозрили в подкупе задержанных россиян
Ранее бывший глава Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич объяснил, почему Лукашенко передал список задержанных россиян Украине.
URA.Ru вчера в 18:10
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:10
Экономика
Банкам могут разрешить списывать деньги с неактивных счетов клиентов
Банкам могут разрешить списывать деньги с неактивных счетов клиентов Речь идет об абонентской плате за обслуживание счета и кредитных платежах.
MySLO.ru вчера в 14:53
Общество
Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновится с 15 августа
«Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации под председательством Татьяны Голиковой принял решение о возобновлении на взаимной основе с 15 августа 2020 года международного авиасообщения со Швейцарской Конфедерацией по маршруту Москва–Женева–Москва», — приводит ТАСС текст сообщения.
Известия 06:04
Футбол
Игроки «Химок» написали письмо губернатору после увольнения Юрана
Футболисты "Химок" написали открытое письмо губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву в связи с увольнением главного тренера команды Сергея Юрана.
Газета.Ru 03:27
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил новый Lada Largus Cross Quest
Стоимость Lada Largus Cross в новой спецверсии Quest составит от 876,9 тыс. рублей.
Новые автомобили 30 июля в 12:23
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Происшествия
Супруга рэпера Картрайта не признала вину в убийстве мужа
Марина Кохал не признает вину в убийстве своего супруга, украинского рэпера Энди Картрайта, сообщила в субботу "Интерфаксу" адвокат Ирина Скурту.
Интерфакс 04:25
Происшествия
Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве
На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47
Общество
Ливень в Саратове парализовал движение трамваев и троллейбусов
КП - Саратов 06:49
Происшествия
Тела ребенка и троих взрослых обнаружили на турбазе в Алтайском крае
Вести.Ru вчера в 09:20
Политика
Соловьёв резко ответил на обвинения Варшавы в гибели Качиньского
News.ru вчера в 19:18
Экономика
В России на 20% выросли оптовые цены на яблоки
Оптовая цена на российские яблоки выросла в стране на 20%, возможно и дальнейшее удорожание этого вида продукции.
ТАСС 07:05
Политика
Дипломаты встретились с задержанными в Белоруссии 33 россиянами
Сотрудники посольства России встретились с задержанными в Белоруссии россиянами, сообщил консул Кирилл Плетнев в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 05:52
Происшествия
Задержан организатор перевозки попавшего в ДТП микроавтобуса в Крыму
Lenta.ru вчера в 15:27
Происшествия
Зверски убивший супругу житель Башкирии ранее не был судим
Челябинск, 31 июля 2020, 14:45 — REGNUM Убивший свою жену на глазах у маленьких детей житель Башкирии ранее не был судим.
REGNUM вчера в 07:45
Общество
Проценко рассказал о работе больницы в Коммунарке
Главврач 40-й больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал о работе медицинского учреждения.
RT на русском 04:58
Общество
В России завершены клинические испытания вакцины от коронавируса
Минздрав ожидает еще двух заявлений на клинические испытания вакцины от COVID-19.
Коммерсантъ 03:38
Политика
Глава СВР прокомментировал задержание россиян в Белоруссии
Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что СВР следит за событиями, которые развиваются вокруг ситуации с задержанием россиян в Белоруссии.
RT на русском 07:29
Экономика
Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа
Работающим пенсионерам добавят по 279 рублей. Выплаты для тех кто получает накопительную пенсию, вырастут на 9,13%.
Live24 30 июля в 02:45
Музыка
Клип Билли Айлиш за сутки набрал 12 млн просмотров
МТВ онлайн 07:13
Здоровье
В больницы Волгоградской области поступили 126 аппаратов ИВЛ
Московский Комсомолец 06:10
Армия и оружие
Россия начала испытания оружия Судного дня
Evo-rus.com 02:58
Автоспорт
Квят показал 11-е время в третьей практике Гран-при Великобритании
Финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас показал лучшее время в третьей практике Гран-при Великобритании "Формулы-1".
Газета.Ru 07:14
Авто
Toyota начала продажи своего нового Toyota Highlander в России
Прием заказов на новое поколение популярного кроссовера Toyota Highlander начался 31 июля.
Avtovesti.com 05:14
Общество
В ОАЭ введена в строй первая в арабских странах АЭС
В Объединенных Арабских Эмиратах в субботу, 1 августа, ввели в строй первую в арабских странах атомную электростанцию.
Газета.Ru 06:01
Политика
Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах.
Российская газета вчера в 08:27
Общество
Мишустин подписал постановление о единой системе техосмотра
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении единой автоматизированной системы техосмотра.
RT на русском 05:54
Происшествия
Под Астраханью спасатели МЧС эвакуировали паром с пассажирами
Российская газета 05:11
Кино
«Космическому» кино Тома Круза выделили 200 млн долларов
Evo-rus.com 02:14