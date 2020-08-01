Происшествия
ИзвестияЧеловек пострадал при столкновении бензовоза и самолета в Шереметьево
Топливозаправщик столкнулся с самолетом Airbus A321 в аэропорту Шереметьево, пострадал один человек. Об этом в субботу, 1 августа, ТАСС сообщили в экстренных службах.
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Происшествия
В СК назвали вероятную причину смерти четырех человек в Алтайском крае
Барнаул, 1 августа 2020, 11:33 — REGNUM Одной из самых вероятных причин отравления семьи из четырех человек на одной из туристических баз в Алтайском крае является отравление.
REGNUM 04:33
Происшествия
Зверски убивший супругу житель Башкирии ранее не был судим
REGNUM вчера в 07:45
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 000 руб. на детей в августе 2020 года
За июнь и июль семьи с детьми (возраст от 3 до 16 лет) получили по 20 000 рублей.
ToDay News Ufa вчера в 05:58
Общество
Клинические испытания вакцины от коронавируса центра Гамалеи завершены
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, пишет «РИА Новости».
Ведомости 04:10
Фигурное катание
Фигуристка Косторная ушла от тренера Тутберидзе в группу Плющенко
Алена Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне она стала чемпионкой Европы и победительницей Гран-при.
Вести.Ru вчера в 09:23
Шоу-бизнес
Мать Тимати разозлилась из-за обвинений в разводе рэпера с женами
Недавно стало известно, что рэпер отправился отдыхать в Грецию в компании своей матери и дочери Алисы от своей первой возлюбленной модели Алены Шишковой.
Слово и Дело вчера в 13:45
Футбол
«Спартак» представил форму на следующий сезон
Московский "Спартак" представил домашний и выездной комплекты форм на следующий сезон. Фотографии опубликованы на официальном сайте команды.
Газета.Ru 02:59
Общество
Росавиация не комментирует данные о полном возобновлении авиасообщения
Росавиация не комментирует информацию о том, что обсуждается открытие Россией авиасообщения со всеми странами с 11 августа, сообщила РИА Новости представитель ведомства.
РИА Новости 02:15
Происшествия
Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве
На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47
Общество
3,5 тыс. жителей Хабаровска вышли на митинг в поддержку Фургала
Почти 3,5 тыс. человек вышли в Хабаровске на несогласованную акцию в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала, который был задержан по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей и впоследствии отстранен от должности.
Известия 01:56
Игры
Electronic Arts открыта к покупке новых студий, но не комментирует приобретение WB Games
Генеральный операционный директор компании Electronic Arts Блейк Йоргенсен (Blake Jorgensen) на встрече с инвесторами рассказал, что издатель открыт для покупки новых студий.
3DNews вчера в 09:15
Футбол
Скончалась мать футболиста «Спартака» Соболева
Российская газета 04:28
Армия и оружие
НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле
В Дании обеспокоены наличием "Кинжалов" в Арктике. НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по американской базе Туле.
Piter.tv вчера в 00:46
Игры
EA объяснила сниженную цену Star Wars: Squadrons масштабом игры
3DNews вчера в 08:45
Футбол
«Химки» уволили главного тренера Юрана
Главный тренер подмосковного клуба "Химки" Сергей Юран был отправлен в отставку Руководство химчан не стало продлевать трудовой договор с наставником.
Честный рейтинг букмекеров вчера в 13:17
Шоу-бизнес
Джиган случайно показал возлюбленного Ольги Орловой на видео
Фото Ольги и Валерия в кафе взято с сайта: kp.ru Фото Ольги и Валерия с мероприятия взято из Instagram: @iamgeegun На опубликованном видео можно разглядеть лицо возлюбленного Орловой, его седые волосы и среднее телосложение.
Pokatim.ru вчера в 13:00
Шоу-бизнес
Елена Степаненко вспомнила, как Петросян сообщил ей о разводе
Bimru.ru вчера в 06:43
Авто
Ремонт автомобилей в России может подорожать в 10 раз
Как полагают представители ряда крупных автосервисов, в случае принятия поправок, запрещающих использование восстановленных и подержаных запчастей, средняя цена ремонта в РФ может возрасти более чем в 10 раз, а совокупные расходы автолюбителей — с 5 млрд до 35 млрд рублей в год.
SpeedMe 03:40
Происшествия
Адвокат потерпевших сделал прогноз по приговору Ефремова
Александр Добровинский, адвокат потерпевших по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова, дал прогноз по приговору актеру.
Москва 24 30 июля в 19:22
Футбол
Экспресс из семи событий принес беттору ₽2,22 млн
Клиент букмекерской компании «Лига Ставок» собрал экспресс из семи событий, который принес ему больше двух миллионов рублей.
Bookmaker-ratings.ru 29 июля в 11:08
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 июля в 17:01
Авто
Volkswagen в Нижнем Новгороде приостанавливает производство
Напомним, что в марте Volkswagen приостанавливал сборку автомобилей в Нижнем Новгороде из-за нехватки компонентов, поставляемых с европейских заводов.
Время Н 03:30
Политика
Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах.
Российская газета вчера в 08:27
Экономика
Пассажиропоток авиакомпаний ДФО упал почти на треть
По итогам оперативного совещания Юрий Трутнев дал поручение Росавиации совместно с Минэкономразвития России и дальневосточными авиакомпаниями проанализировать эффективность предоставляемой перевозчикам помощи в условиях пандемии.
Российская газета вчера в 23:09
Политика
Украинцы высмеяли слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах»
Аргументы недели вчера в 00:59
Армия и оружие
Пентагон уличили в заимствовании идей у российской ПВО
Экс-заместитель главкома ВВС России генерал-лейтенант Айтеч Бижев заявил, что Пентагон заимствовал идеи советской и российской системы противовоздушной обороны - основы современных Воздушно-космических сил (ВКС).
Газета.Ru 03:03
Шоу-бизнес
Саша Савельева призналась, что не представляла себя в роли матери
Саша Савельева рассказала, что никогда не представляла себя в роли матери.
Вокруг ТВ вчера в 11:11
Здоровье
Новый эффективный способ лечения рака освоен российскими медиками
Российские медики начали лечение онкологических заболеваний методом, основанном на принципе лучевой терапии, пишет News.ru.
SMINEWS в Иванове вчера в 12:32
Общество
Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей
REGNUM вчера в 17:10