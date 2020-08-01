Происшествия

ИзвестияИзвестияЧеловек пострадал при столкновении бензовоза и самолета в Шереметьево

Топливозаправщик столкнулся с самолетом Airbus A321 в аэропорту Шереметьево, пострадал один человек. Об этом в субботу, 1 августа, ТАСС сообщили в экстренных службах.
Читать в источнике
Комментировать51

Подробнее о событии

СК начал проверку по факту столкновения топливозаправщика с самолетом в Шереметьево

Москва 2403:59

Последствия аварии с бензовозом и самолетом в Шереметьево попали на видео

РИА Новости04:25

Бензовоз врезался в самолет в Шереметьево. Фото

Телеканал 360°03:14

В Шереметьево автомобиль столкнулся с самолетом

РБК03:26

СК проводит проверку по факту столкновения топливозаправщика с самолетом в Шереметьево

ТАСС03:37

Водитель топливозаправщика пострадал после столкновения с самолетом в аэропорту Шереметьево

Агентство Москва04:18

Фото с места столкновения бензовоза и самолета в Шереметьево

РЕН ТВ03:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 04:38, Ашберн
Происшествия

В СК назвали вероятную причину смерти четырех человек в Алтайском крае

Барнаул, 1 августа 2020, 11:33 — REGNUM Одной из самых вероятных причин отравления семьи из четырех человек на одной из туристических баз в Алтайском крае является отравление.
REGNUM 04:33
1
Происшествия

Зверски убивший супругу житель Башкирии ранее не был судим

REGNUM вчера в 07:45
159
Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 000 руб. на детей в августе 2020 года

За июнь и июль семьи с детьми (возраст от 3 до 16 лет) получили по 20 000 рублей.
ToDay News Ufa вчера в 05:58
169
Общество

Клинические испытания вакцины от коронавируса центра Гамалеи завершены

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, пишет «РИА Новости».
Ведомости 04:10
217
Фигурное катание

Фигуристка Косторная ушла от тренера Тутберидзе в группу Плющенко

Алена Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне она стала чемпионкой Европы и победительницей Гран-при.
Вести.Ru вчера в 09:23
17
Шоу-бизнес

Мать Тимати разозлилась из-за обвинений в разводе рэпера с женами

Недавно стало известно, что рэпер отправился отдыхать в Грецию в компании своей матери и дочери Алисы от своей первой возлюбленной модели Алены Шишковой.
Слово и Дело вчера в 13:45
8
Футбол

«Спартак» представил форму на следующий сезон

Московский "Спартак" представил домашний и выездной комплекты форм на следующий сезон. Фотографии опубликованы на официальном сайте команды.
Газета.Ru 02:59
Общество

Росавиация не комментирует данные о полном возобновлении авиасообщения

Росавиация не комментирует информацию о том, что обсуждается открытие Россией авиасообщения со всеми странами с 11 августа, сообщила РИА Новости представитель ведомства.
РИА Новости 02:15
482
Происшествия

Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве

На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47
27
Общество

3,5 тыс. жителей Хабаровска вышли на митинг в поддержку Фургала

Почти 3,5 тыс. человек вышли в Хабаровске на несогласованную акцию в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала, который был задержан по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей и впоследствии отстранен от должности.
Известия 01:56
2,8K
Игры

Electronic Arts открыта к покупке новых студий, но не комментирует приобретение WB Games

Генеральный операционный директор компании Electronic Arts Блейк Йоргенсен (Blake Jorgensen) на встрече с инвесторами рассказал, что издатель открыт для покупки новых студий.
3DNews вчера в 09:15
2
Футбол

Скончалась мать футболиста «Спартака» Соболева

Российская газета 04:28
1
Армия и оружие

НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле

В Дании обеспокоены наличием "Кинжалов" в Арктике. НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по американской базе Туле.
Piter.tv вчера в 00:46
377
Игры

EA объяснила сниженную цену Star Wars: Squadrons масштабом игры

3DNews вчера в 08:45
2
Футбол

«Химки» уволили главного тренера Юрана

Главный тренер подмосковного клуба "Химки" Сергей Юран был отправлен в отставку Руководство химчан не стало продлевать трудовой договор с наставником.
Честный рейтинг букмекеров вчера в 13:17
1
Шоу-бизнес

Джиган случайно показал возлюбленного Ольги Орловой на видео

Фото Ольги и Валерия в кафе взято с сайта: kp.ru Фото Ольги и Валерия с мероприятия взято из Instagram: @iamgeegun На опубликованном видео можно разглядеть лицо возлюбленного Орловой, его седые волосы и среднее телосложение.
Pokatim.ru вчера в 13:00
13
Шоу-бизнес

Елена Степаненко вспомнила, как Петросян сообщил ей о разводе

Bimru.ru вчера в 06:43
Авто

Ремонт автомобилей в России может подорожать в 10 раз

Как полагают представители ряда крупных автосервисов, в случае принятия поправок, запрещающих использование восстановленных и подержаных запчастей, средняя цена ремонта в РФ может возрасти более чем в 10 раз, а совокупные расходы автолюбителей — с 5 млрд до 35 млрд рублей в год.
SpeedMe 03:40
156
Происшествия

Адвокат потерпевших сделал прогноз по приговору Ефремова

Александр Добровинский, адвокат потерпевших по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова, дал прогноз по приговору актеру.
Москва 24 30 июля в 19:22
202
Футбол

Экспресс из семи событий принес беттору ₽2,22 млн

Клиент букмекерской компании «Лига Ставок» собрал экспресс из семи событий, который принес ему больше двух миллионов рублей.
Bookmaker-ratings.ru 29 июля в 11:08
Экономика

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 июля в 17:01
266
Авто

Volkswagen в Нижнем Новгороде приостанавливает производство

Напомним, что в марте Volkswagen приостанавливал сборку автомобилей в Нижнем Новгороде из-за нехватки компонентов, поставляемых с европейских заводов.
Время Н 03:30
7
Политика

Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах.
Российская газета вчера в 08:27
1K
Экономика

Пассажиропоток авиакомпаний ДФО упал почти на треть

По итогам оперативного совещания Юрий Трутнев дал поручение Росавиации совместно с Минэкономразвития России и дальневосточными авиакомпаниями проанализировать эффективность предоставляемой перевозчикам помощи в условиях пандемии.
Российская газета вчера в 23:09
Политика

Украинцы высмеяли слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах»

Аргументы недели вчера в 00:59
30
Армия и оружие

Пентагон уличили в заимствовании идей у российской ПВО

Экс-заместитель главкома ВВС России генерал-лейтенант Айтеч Бижев заявил, что Пентагон заимствовал идеи советской и российской системы противовоздушной обороны - основы современных Воздушно-космических сил (ВКС).
Газета.Ru 03:03
1
Шоу-бизнес

Саша Савельева призналась, что не представляла себя в роли матери

Саша Савельева рассказала, что никогда не представляла себя в роли матери.
Вокруг ТВ вчера в 11:11
2
Здоровье

Новый эффективный способ лечения рака освоен российскими медиками

Российские медики начали лечение онкологических заболеваний методом, основанном на принципе лучевой терапии, пишет News.ru.
SMINEWS в Иванове вчера в 12:32
10
Происшествия

Три человека пострадали от взрыва на газовой заправке на Кубани

РБК вчера в 15:29
15
Общество

Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей

REGNUM вчера в 17:10
1K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное