Топливозаправщик столкнулся с самолетом Airbus A321 в аэропорту Шереметьево, пострадал один человек. Об этом в субботу, 1 августа, ТАСС сообщили в экстренных службах.

Человек пострадал при столкновении бензовоза и самолета в Шереметьево

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