Происшествия
ИзвестияЧеловек пострадал при столкновении бензовоза и самолета в Шереметьево
Топливозаправщик столкнулся с самолетом Airbus A321 в аэропорту Шереметьево, пострадал один человек. Об этом в субботу, 1 августа, ТАСС сообщили в экстренных службах.
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Происшествия
Тела ребенка и троих взрослых обнаружили на турбазе в Алтайском крае
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Новый клип Лободы с Лолитой и Собчак ставит рекорд по дизлайкам
Светлана Лобода выложила в сеть новый клип «Boom Boom».
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Российские дипломаты встретились с 33 задержанными в Белоруссии
В Белоруссии в пятницу вечером российские дипломаты посетили 33 граждан РФ, обвиняемых в подготовке теракта и массовых беспорядков.
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Экономика
РБК: первоначальный взнос по льготной ипотеке снизят до 15%
Правительство снизит с 20% до 15% первоначальный взнос по ипотеке под 6,5% по льготной программе, сообщили источники РБК.
Коммерсантъ 05:56
Авто
Горьковский автозавод разработал новый грузовик — «Валдай NEXT»
Горьковский автозавод разработал грузовик нового поколения — среднетоннажный автомобиль «Валдай NEXT».
Столица Нижний 04:38
Общество
Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией с 15 августа
Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией с 15 августа, рейсы будут совершаться раз в неделю.
RT на русском 06:04
Футбол
ФК «Химки» официально объявил об уходе Юрана с поста главного тренера
Сергей Юран в субботу, 1 августа, покинул пост главного тренера подмосковного футбольного клуба «Химки».
Известия 04:47
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В Екатеринбурге задержали двух участников акций в поддержку хабаровчан
В прошлую субботу на площади 1905 года задержали 4 екатеринбуржцев, которые вышли в поддержку протестующих в Хабаровске.
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В России завершены клинические испытания вакцины от коронавируса
Минздрав ожидает еще двух заявлений на клинические испытания вакцины от COVID-19.
Коммерсантъ 03:38
Политика
Пушков прокомментировал требование Кравчука отдать Украине $300 млрд
Глава комиссии Совета Федераций по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков подверг критике заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука о том, чтобы его стране заплатили $300 млрд для восстановления Донбасса.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении единой автоматизированной системы техосмотра.
RT на русском 05:54
Здоровье
В Алтайском крае число случаев COVID-19 достигло 9109
Сто одиннадцать новых заражённых коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки, 9109 - с начала пандемии, сообщают в региональном оперштабе.
РИА Новости вчера в 02:55
Армия и оружие
Более 100 военных из Египта прибыли в Сирию для помощи Дамаску
Вечерний курьер 30 июля в 11:50
Финансы
Как могут измениться курсы доллара и евро в августе
Официальный курс валют Центробанка на 1 августа установлен на уровне 73,43 рубля за доллар и 87,29 рубля за евро.
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Guilty Gear Strive выйдет на PS5 и PC, а Tekken 7 получит 4 сезонный пропуск
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Умер режиссер Алан Паркер, снявший «Стену» и «Полуночный экспресс»
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Генеральная прокуратура Украины подозревает 28 из 33 россиян, задержанных 29 июля в Белоруссии, в терроризме как участников конфликта в Донбассе.
Коммерсантъ вчера в 11:50
Наука
Из чернобыльской плесени сделают антирадиационный щит
Ученые разработали для космонавтов средство защиты от опасной радиации. Речь идет о биоматериале под названием селеномеланин.
Соловей.Инфо 03:56
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Тутберидзе объявила об уходе фигуристки Косторной к Плющенко
Чуть позже тренер написала в комментариях, к кому перейдёт Косторная. По её информации, фигуристка присоединится к группе Евгения Плющенко.
RT на русском вчера в 12:52
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Учёба с 1 сентября, выплаты в 250 тысяч рублей, вспышки коронавируса на заводах: Главные новости Башкирии за июль
1 июля в Башкирии вступили в силу несколько законов. Один из них касается повышения тарифов за услуги ЖКХ.
UfacityNews.ru вчера в 22:42
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Крыму погибли девять человек
При столкновении микроавтобуса с «КамАЗом» на трассе «Таврида» в Крыму погибли восемь человек, еще десять получили ранения разной степени тяжести, сообщает ТАСС со ссылкой на местное МЧС.
Ведомости вчера в 03:01
Происшествия
На Украине ликвидирован угонщик, взявший в заложники двух полицейских
Роман Скрипник, взявший в заложники двух сотрудников полиции Украины, убит при задержании в поселке Опошня Зеньковского района.
Вести.Ru 03:21
Политика
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 07:25
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Борис Левин из «Интернов» заявил, что скоро о нем все забудут
Всем известный сериал «Интерны» на «ТНТ» закончился несколько лет назад.
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Общество
Выплаты по 10 тыс. руб. В ПФР сделали заявление о третьей волне выплат
Напомним, что в июне и июле в России семьи с детьми в возрасте до 16 лет получили две единовременные выплаты в размере 10 тыс. руб. Выплата начислялась вне зависимости от уровня дохода семьи.
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В Севастополе после реконструкции откроют Матросский бульвар
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Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
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Скончалась мать футболиста «Спартака» Соболева
Российская газета 04:28
Здоровье
Сотни детей заразились коронавирусом в американском детском лагере
В летнем лагере в американском штате Джорджия коронавирусом заболели сотни детей, сообщила местная служба здравоохранения.
Взгляд.ру 05:59
Общество
Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
РИА Новости вчера в 15:36