с чего всё началось

Падение человека на пути произошло в московском метро. Инцидент был зафиксирован днем в понедельник на станции «Таганская» Кольцевой линии метро, сообщили в пресс-службе столичной подземки.

Человек упал на рельсы на станции метро «Таганская»

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