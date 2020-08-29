США душат COVID антироссийскими санкциями

Не имея серьёзных возможностей военно-политического и дипломатического воздействия на Россию, Китай и ЕС, Вашингтон вынужден использовать даже не оправдывающие себя санкционные механизмы для поддержания имиджа глобального гегемона, как на международной арене, так и во внутриполитических целях (причём эта, последняя, задача всё более выходит на первый план).