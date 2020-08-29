Человек за портом: российские туристы раскупают речные круизы
Смотрите также
Милиция начала задержания протестующих в Минске
Путин и Лукашенко договорились в ближайшие недели встретиться в Москве
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Дагестане выросло до 17
США назвали опасным перехват В-52 российскими Су-27 над Черным морем
Дибров вышел на пенсию и рассказал о ее размере
Появилось видео с места столкновения поезда и фуры под Арзамасом
Мясников поблагодарил спасших жизнь Навальному омских врачей
Казанский «Рубин» обыграл «Уфу» на домашней арене
В Минпросвещения исключили принудительную вакцинацию учителей от COVID
Митингующие в Берлине скандировали имя президента России
Во Франции полковник НАТО арестован за шпионаж в пользу России
Путин и Лукашенко договорились в ближайшие недели встретиться в Москве
В Минпросвещения исключили принудительную вакцинацию учителей от COVID
Во Франции полковник НАТО арестован за шпионаж в пользу России
Индия отказалась от участия в международных военных учениях в России
Дибров вышел на пенсию и рассказал о ее размере
Мясников поблагодарил спасших жизнь Навальному омских врачей
На волне кризиса резко возрос спрос на путешествия по рекам России, прошлогодние значения уже превышены. Текущая положительная динамика дает надежду на развитие тренда. Однако ни туристов, ни денежной массы не прибавилось.В источнике