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Человек за портом: российские туристы раскупают речные круизы

На волне кризиса резко возрос спрос на путешествия по рекам России, прошлогодние значения уже превышены. Текущая положительная динамика дает надежду на развитие тренда. Однако ни туристов, ни денежной массы не прибавилось.В источнике
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Известия

Человек за портом: российские туристы раскупают речные круизы

Известия17:02
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США назвали опасным перехват В-52 российскими Су-27 над Черным морем

Командование ВВС США в Европе и Африке обвинило российских пилотов истребителей Су-27 в «небезопасных и непрофессиональных» действиях при перехвате американского бомбардировщика В-52 над Черным морем.
Известия03:29
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Четыре сына Кадырова заявлены на боксерский турнир в Грозном

В октябре 2017 года телеканал «Матч ТВ» опубликовал трансляцию финала чемпионата России по боксу из Грозного, перед началом боев участников чемпионата на ринг вышли дети главы Чечни Рамзана Кадырова — Адам, Эли и Ахмад.
РБК спорт06:56

В Гидрометцентре рассказали, когда ждать «бабьего лета» в России

Москва, 30 августа 2020, 08:54 — REGNUM Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «бабье лето» в РФ может наступить в любой день в период с сентябра по начало октября и народные приметы тут не работают.
REGNUM01:54
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США душат COVID антироссийскими санкциями

Не имея серьёзных возможностей военно-политического и дипломатического воздействия на Россию, Китай и ЕС, Вашингтон вынужден использовать даже не оправдывающие себя санкционные механизмы для поддержания имиджа глобального гегемона, как на международной арене, так и во внутриполитических целях (причём эта, последняя, задача всё более выходит на первый план).
Украина.ру28 августа в 08:33

Страховые компании РФ привяжут полис ОСАГО к марке и модели автомобиля

О намерении сделать «фактором риска» марку и модель страхуемого автомобиля уже заявили «Ингосстрах» и «Страховой Дом ВСК», стоимость ОСАГО у которых в скором времени также будет зависеть от семейного положения страхователя.
Автоновости дня03:25
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В Британии рассказали о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

Ник Тимоти, экс-глава администрации бывшего премьера-министра Великобритании Терезы Мэй, рассказал о бурной реакции президента США Дональда Трампа на пропущенный телефонный звонок от своего российского коллеги Владимира Путина.
Известия03:40
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