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Человек за портом: российские туристы раскупают речные круизы

Для сравнения: в России услугами речных круизов в 2019 году воспользовалось чуть более 340 тыс. туристов, в Европе — порядка 1,8 млн.В источнике
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Спрос на речные круизы значительно вырос среди россиян

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Речные круизы становятся все более популярными у россиян

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Суд в Харькове арестовал 16 подозреваемых в нападении на автобус

Суд в Харькове арестовал еще 7 подозреваемых в нападении на автобус с членами общественного движения "Патриоты - За жизнь", таким образом арестованы все 16 подозреваемых, передает в воскресенье пресс-служба Нацполиции области.
Суд в Харькове арестовал 16 подозреваемых в нападении на автобус
РИА Новости10:40
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