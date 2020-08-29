Человек за портом: российские туристы раскупают речные круизы
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Для сравнения: в России услугами речных круизов в 2019 году воспользовалось чуть более 340 тыс. туристов, в Европе — порядка 1,8 млн.В источнике
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