Кино

ИзвестияИзвестияЧеловека-паука вернули в киновселенную Marvel

Глава компании Marvel Кевин Файги рассказал, что очень рад возможности продолжить работу над персонажем. Фильм планируется к выходу 16 июля 2021 года, передает «Газета.ру». О том, что Человек-паук может покинуть киновселенную Marvel, стало известно 21 августа.
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Человека-паука оставили во вселенной Marvel

Московский Комсомолец02:21

Человек-паук снова вернется в кинотеатры благодаря сделке Disney и Sony

РИА Новостивчера в 11:56

Человек-паук останется в киновселенной «Марвел»

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Человек-паук останется в киновселенной Marvel

РБКвчера в 16:21

Человека-паука вернули в киновселенную Marvel

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Человек-паук вернется в киновселенную Marvel

ТАССвчера в 11:35

Человек-паук останется в киновселенной. Sony и Marvel договорились

Афиша Dailyвчера в 11:25
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Боец MMA впервые проиграл нокаутом и забыл про это

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При взрыве на судне в Южной Корее пострадали девять человек

Не менее девяти человек пострадали при взрыве на судне в южнокорейском порту Ульсан.
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Белый дом засекретил беседу Трампа о вмешательстве США в чужие дела

Доступ к стенограмме беседы Дональда Трампа с представителями России, в которой признавалось вмешательство США в дела других стран, ограничили обеспокоенные сотрудники Белого дома, 27 сентября сообщает The Washington Post.
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В Минздраве России положительно оценивают запрет на курение и использование открытого огня на балконах квартир.
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Политика

Сенат США обвинил Национальную стрелковую ассоциацию в связях с РФ

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Вести.Ru 25 сентября в 15:52
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Екатеринбург стал первым городом в Уральском федеральном округе, выбранном Роскомнадзором для тестирования работы суверенного Рунета, где установлено оборудование, позволяющее ведомству управлять маршрутами интернет-трафика и блокировать нежелательные сайты.
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В Москве два человека пострадали при стрельбе в ночном клубе

В результате стрельбы пострадали два человека. Один из них был доставлен в больницу, другой отказался от госпитализации.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам предусмотреть в бюджете на 2020 год повышение стоимости родового сертификата до 12 тыс. рублей.
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После речи Лаврова в ООН выстроилась очередь желающих с ним пообщаться

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Волейболисты сборной Словении вышли в финал чемпионата Европы

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Натали Портман вышла в свет в мини-платье с экстремальным декольте

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Транспорт

В Петербурге возведут еще один мост через Неву

Новая переправа будет возведена неподалеку от Финляндского железнодорожного моста и тем самым снизит транспортную нагрузку на мост Александра Невского и Володарский мост.
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Экономика

Лукашенко: Белоруссия ищет альтернативу российской нефти

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Автобус и грузовик столкнулись в Ярославской области

Автобус и грузовой автомобиль столкнулись в Ярославской области в субботу, 28 сентября.
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Актер Федор Добронравов, сыгравший Ивана Будько в сериале «Сваты», поведал в интервью газете «Известия», как продвигаются съемки седьмого сезона полюбившейся россиянам истории.
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Согласно поправкам, будут регламентированы "правоотношения в сфере обеспечения правовой защиты сотрудника полиции о распространении в информационно-коммуникационных сетях, в том числе в интернете, выражающей явное неуважение к органам внутренних дел РФ информации", - отмечается в документе.
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Том Холланд
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Британский актёр и танцор. Приобрёл широкую известность, исполнив роль Человека-паука в кинематографической вселенной Marvel. Сыграл главную роль в мюзикле «Билли Эллиот» в лондонском театре Вест-Энда, а также в фильме 2012 года «Невозможное».
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Кевин Файги
Американский продюсер
Американский продюсер и глава Marvel Studios, известный благодаря продюсированию высокобюджетных экранизаций комиксов компании Marvel Entertainment. Газета The New York Times в 2011 году назвала Файги «одним из самых могущественных людей в кино».
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