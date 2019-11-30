Футбол
ODDS.ru«Челси» - «Вест Хэм»: эксперты прогнозируют победу подопечных Лэмпарда
|48′
Аарон Крессуэлл
Жоржиньо
НГоло Канте
|63′
Педро Родригес
Виллиан
|63′
|65′
Пабло Форнальс
|71′
Фелипе Андерсон
Андрей Ярмоленко
Оливье Жиру
Каллум Хадсон-Одои
|71′
|76′
Мичейл Антонио
Себастьен Алле
|83′
Пабло Форнальс
Артюр Масуаку
|88′
Андрей Ярмоленко
|90′+5′
Аарон Крессуэлл
|65%
|Владение мячом
|35%
|87%
|Процент точных передач
|69%
|9
|Удары в сторону ворот
|2
|6
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|6
|4
|Офсайды
|–
|9
|Угловые
|3
|17
|Отборы
|14
|–
|Фолы
|16
|–
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Челси
Расстановка 4‑5‑1
1
Аррисабалага
24
Джеймс
15
Зума
29
Томори
33
Палмьери
10
Виллиан
7
Канте
19
Маунт
17
Ковачич
22
Пулишич
20
Хадсон-Одои
25
Мартин
24
Фредерикс
4
Бальбуэна
21
Огбонна
3
Крессуэлл
16
Нобл
41
Райс
26
Масуаку
11
Снодграсс
22
Аллер
7
Ярмоленко
Вест Хэм
Расстановка 4‑3‑3
Команду от зоны вылета отделяет три пункта. В предыдущем туре «молотки» проиграли дома «Тоттенхэму» (2:3). Отметим, что «Вест Хэм» не побеждал в гостях уже пять матчей кряду. Добавим, что подопечные Мануэля Пеллигрини сумели отличиться только в одном из пяти предыдущих гостевых поединков.
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