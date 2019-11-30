Команду от зоны вылета отделяет три пункта. В предыдущем туре «молотки» проиграли дома «Тоттенхэму» (2:3). Отметим, что «Вест Хэм» не побеждал в гостях уже пять матчей кряду. Добавим, что подопечные Мануэля Пеллигрини сумели отличиться только в одном из пяти предыдущих гостевых поединков.

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