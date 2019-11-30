Футбол

ODDS.ruODDS.ru«Челси» - «Вест Хэм»: эксперты прогнозируют победу подопечных Лэмпарда

Челси — Вест Хэм
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Стэмфорд Бридж»
48′
Аарон Крессуэлл
Жоржиньо
НГоло Канте
63′
Педро Родригес
Виллиан
63′
65′
Пабло Форнальс
71′
Фелипе Андерсон
Андрей Ярмоленко
Оливье Жиру
Каллум Хадсон-Одои
71′
76′
Мичейл Антонио
Себастьен Алле
83′
Пабло Форнальс
Артюр Масуаку
88′
Андрей Ярмоленко
90′+5′
Аарон Крессуэлл
Команду от зоны вылета отделяет три пункта. В предыдущем туре «молотки» проиграли дома «Тоттенхэму» (2:3). Отметим, что «Вест Хэм» не побеждал в гостях уже пять матчей кряду. Добавим, что подопечные Мануэля Пеллигрини сумели отличиться только в одном из пяти предыдущих гостевых поединков.
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