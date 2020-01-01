Ход масштабных учений ВДВ под Рязанью засняли на видео

В учениях было задействовано более 6 тысячи десантников из Рязани, Ульяновска, Тулы, Подмосковья Министерство обороны России на YouTube-канале опубликовало видео с масштабных учений, прошедших под Рязанью в селе Дубровичи, в которых было задействовано более 6 тысячи десантников из Рязани, Ульяновска, Тулы, Подмосковья.