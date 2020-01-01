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Ход масштабных учений ВДВ под Рязанью засняли на видео

В учениях было задействовано более 6 тысячи десантников из Рязани, Ульяновска, Тулы, Подмосковья Министерство обороны России на YouTube-канале опубликовало видео с масштабных учений, прошедших под Рязанью в селе Дубровичи, в которых было задействовано более 6 тысячи десантников из Рязани, Ульяновска, Тулы, Подмосковья.
Областная Рязанская Газета04:19
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Пашинян заявил о попытке сделать Россию ареной этнических столкновений

"Антиармянские атаки проживающих в России азербайджанцев являются не только выражением антиармянской риторики азербайджанского руководства, но и попыткой сделать ее ареной этнических столкновений", - заявил Пашинян.
Газета.Ruвчера в 09:21
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Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.рувчера в 04:05
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Карантин не помешает матчу «Манчестер Сити» и «Реала» в Лиге чемпионов

Министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Доуден заявил The Guardian, что карантин, введенный в стране для приезжающих из Испании, не помешает проведению матча Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом».
РБК спорт10:47
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