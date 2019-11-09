Футбол
Sport24.ruЧелси — Кристал Пэлас 2:0
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Стэмфорд Бридж»
Виллиан
|17′
|21′
Уилфрид Заа
Эмерсон Палмьери
|31′
Матео Ковачич
|33′
|44′
Джоэл Уорд
Мартин Келли
Тэмми Абрахам
|52′
|70′
Джеймс Макартур
Джеффри Шлупп
Тэмми Абрахам
Миши Батшуайи
|73′
Кристиан Пулишич
|79′
Кристиан Пулишич
Каллум Хадсон-Одои
|80′
|82′
Шейху Куяте
Джеймс Маккарти
Мэйсон Маунт
Билли Гилмур
|87′
|90′+3′
Джеймс Маккарти
|63%
|Владение мячом
|37%
|87%
|Процент точных передач
|76%
|8
|Удары в сторону ворот
|2
|6
|Удары в створ ворот
|1
|1
|Сейвы вратарём
|5
|1
|Офсайды
|–
|7
|Угловые
|–
|12
|Отборы
|11
|9
|Фолы
|17
|3
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Челси
Расстановка 4‑5‑1
1
Аррисабалага
24
Джеймс
15
Зума
29
Томори
33
Палмьери
10
Виллиан
7
Канте
47
Гилмур
17
Ковачич
20
Хадсон-Одои
23
Батшуайи
31
Гуаита
34
Келли
5
Томкинс
24
Кэйхилл
3
ван Анхолт
22
Маккарти
4
Миливоевич
15
Шлупп
10
Таунсенд
9
Айю
11
Заа
Кристал Пэлас
Расстановка 4‑3‑3
На 79-й минуте отличился Кристиан Пулишич, установив на табло окончательный счет. «Челси» одержал шестую победу подряд и с 26 очками поднялся на вторую строчку турнирной таблицы. У «Кристал Пэлас» 15 очков и девятая позиция.
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