На 79-й минуте отличился Кристиан Пулишич, установив на табло окончательный счет. «Челси» одержал шестую победу подряд и с 26 очками поднялся на вторую строчку турнирной таблицы. У «Кристал Пэлас» 15 очков и девятая позиция.

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