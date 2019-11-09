Футбол

Sport24.ruSport24.ruЧелси — Кристал Пэлас 2:0

Челси — Кристал Пэлас
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Стэмфорд Бридж»
Виллиан
17′
21′
Уилфрид Заа
Эмерсон Палмьери
31′
Матео Ковачич
33′
44′
Джоэл Уорд
Мартин Келли
Тэмми Абрахам
52′
70′
Джеймс Макартур
Джеффри Шлупп
Тэмми Абрахам
Миши Батшуайи
73′
Кристиан Пулишич
79′
Кристиан Пулишич
Каллум Хадсон-Одои
80′
82′
Шейху Куяте
Джеймс Маккарти
Мэйсон Маунт
Билли Гилмур
87′
90′+3′
Джеймс Маккарти
На 79-й минуте отличился Кристиан Пулишич, установив на табло окончательный счет. «Челси» одержал шестую победу подряд и с 26 очками поднялся на вторую строчку турнирной таблицы. У «Кристал Пэлас» 15 очков и девятая позиция.
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