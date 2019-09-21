Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче АПЛ

Челси — Ливерпуль
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Стэмфорд Бридж»
14′
Трент Александер-Арнолд
Эмерсон Палмьери
Маркос Алонсо
15′
Фикайо Томори
20′
30′
Роберто Фирмино
Андреас Кристенсен
Курт Зума
42′
57′
Трент Александер-Арнолд
НГоло Канте
71′
71′
Садьо Мане
Джеймс Милнер
Тэмми Абрахам
Миши Батшуайи
77′
78′
Фабиньо
84′
Джордан Хендерсон
Адам Лаллана
Матео Ковачич
84′
86′
Джеймс Милнер
90′+2′
Мохамед Салах
Джо Гомес
Маркос Алонсо
90′+4′
"Ливерпуль" обыграл "Челси" в матче шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Ливерпуля". Счет в матче открыл Трент Александер-Арнольд на 14-й минуте встречи.
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