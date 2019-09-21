"Ливерпуль" обыграл "Челси" в матче шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Ливерпуля". Счет в матче открыл Трент Александер-Арнольд на 14-й минуте встречи.

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