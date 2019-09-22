Футбол
ODDS.ru«Челси» – «Ливерпуль» эксперты ставят на подопечных Клоппа
Букмекеры считают фаворитом встречи подопечных Юргена Клоппа. Такого же мнения придерживаются и отечественные эксперты (67%), в то время как лишь четыре процента прогнозистов берут ставку на викторию лондонцев.
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«Челси» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 3.30) и ставки на матч АПЛ 22 сентября 2019 года
LiveSport.ruвчера в 02:02
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 14:53, Вашингтон
Происшествия
Захваченных у берегов Камеруна российских моряков освободили
Посольство РФ подтвердило информацию об освобождении российских моряков, захваченных в плен близ Камеруна.
Интерфакс 07:06
Политика
Посольство России ответило на планы Роули судиться с Москвой
Посольство России по просьбе РИА Новости прокомментировало информацию о возможном иске отравленного в Эймсбери Чарли Роули.
РИА Новости 10:41
Политика
Bloomberg: Путин планирует одобрить Парижское соглашение по климату
Президент России Владимир Путин принял решение ратифицировать Парижское соглашение по климату от 2015 года.
Газета.Ru 08:35
Наука
Google удалось создать самый мощный в мире квантовый компьютер
Piter.tv вчера в 08:12
Авто
Subaru готовит спецверсию Subaru Outback Black Line для России
21 сентября 2019 года компания Subaru представит на фестивале Subafest-2019 новую спецверсию кроссовера Subaru Outback – Black Line.
Автоновости дня 19 сентября в 08:39
Политика
На Украине не увидели причин для пересмотра закона о языке
Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский не увидел причин для пересмотра закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Интерфакс 14:40
Политика
Пушков прокомментировал призыв Трампа к ЕС о выделении средств Украине
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал на своей странице в Twitter заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что ЕС следует выделять больше средств на поддержку Украины.
RT на русском 14:13
Армия и оружие
СМИ узнали о попытках найти доказательства роли Ирана в атаке дронов
Как пишет издание, представители Вашингтона и Эр-Рияда, которые обвинили в атаке Иран, пытаются обнаружить неоспоримые доказательства, чтобы получить поддержку мирового сообщества.
РБК 14:09
Общество
Дженнифер Лопес стала главной звездой показа Versace
Главной звездой показа Versace в рамках миланской Недели моды стала Дженнифер Лопес, пишет storinka.com.ua.
Srnsk вчера в 14:27
Политика
Порошенко: никакой «формулы Штайнмайера» не существует
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что никакой согласованной "формулы Штайнмайера" не существует.
Газета.Ru 11:44
Происшествия
Российский боксер погиб в Таиланде
BFM.ru 09:53
Футбол
Хохлов не говорил игрокам «Динамо» об отставке
По информации «СЭ», главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов после поражения от «Сочи» в домашнем матче 10-го тура РПЛ (2:3) в раздевалке не говорил игрокам о своей возможной отставке.
Спорт-Экспресс 10:00
Общество
В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности
Российская газета 14:39
Политика
Шойгу ответил на заявления Кудрина о больших расходах на оборону
Министр обороны России Сергей Шойгу возразил председателю Счетной палаты Алексею Кудрину на его слова о том, что Россия тратит на оборону и содержание армии недопустимо огромные средства.
Газета.Ru 10:16
Гаджеты
Умные часы Movado Connect 2.0 оснащены пульсометром
Компания Movado представила вторую версию умных часов Connect, получившую очевидное название Connect 2.0.
iXBT.com 12:46
Шоу-бизнес
Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату
Врач-нейрохирург объяснил перевод актрисы Анастасии Заворотнюк, находящуюся ранее в коме, из реанимации в общую палату.
Ugpressa.ru вчера в 15:58
Шоу-бизнес
Алена Рапунцель изуродовала лицо татуажем
Участница популярного реалити выбрала для себя подходящую процедуру — татуаж губ, которая используется для предания лицу большей выразительности.
StarHit.ru 12:00
Спорт
Сборная России завоевала золото ЧМ в Баку в групповом многоборье
РИА Новости вчера в 10:38
Армия и оружие
Минобороны показало видео стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море
Минобороны России опубликовало видео стрельб из зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» во время учений арктической группировки Северного флота.
Известия 05:41
Футбол
«Атлетик» обыграл «Алавес» и возглавил таблицу Примеры
ProstoProSport 14:34
Общество
Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч
Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru 11:29
Политика
Глава украинского МИД отрицает давление Трампа на Зеленского
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что президент США Дональд Трамп совершенно не имеет никакого давления на украинского лидера Владимира Зеленского по "делу Байдена".
Народные новости 20 сентября в 23:19
Шоу-бизнес
Дана Борисова снова станет телеведущей
Рамблер 13:19
Общество
Шойгу рассказал о своей самой главной мечте
Шойгу пояснил, что испытывает сильную ностальгию по Советскому Союзу – по тому настроению и духу, которые царили во времена СССР, особенно в Сибири.
Ведомости 09:45
Политика
МИД объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа
Министерство иностранных дел России опубликовало разъяснение своей позиции по поводу заключения в 1939 году договора о ненападении с Германией, известного как пакт Молотова — Риббентропа.
Lenta.ru 12:01
Шоу-бизнес
Андрей Разин объяснил агрессивное поведение Юры Шатунова
Bimru.ru вчера в 11:17
Происшествия
В Саратове нашли тело 18-летней девушки с 50 ножевыми ранениями
В Саратове в подъезде жилого дома жестоко убили 18-летнюю девушку, сообщает областное управление СК.
РИА Новости 09:17