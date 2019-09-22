Букмекеры считают фаворитом встречи подопечных Юргена Клоппа. Такого же мнения придерживаются и отечественные эксперты (67%), в то время как лишь четыре процента прогнозистов берут ставку на викторию лондонцев.

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Происшествия Захваченных у берегов Камеруна российских моряков освободили Посольство РФ подтвердило информацию об освобождении российских моряков, захваченных в плен близ Камеруна.

Политика Посольство России ответило на планы Роули судиться с Москвой Посольство России по просьбе РИА Новости прокомментировало информацию о возможном иске отравленного в Эймсбери Чарли Роули.

Политика Bloomberg: Путин планирует одобрить Парижское соглашение по климату Президент России Владимир Путин принял решение ратифицировать Парижское соглашение по климату от 2015 года.

Авто Subaru готовит спецверсию Subaru Outback Black Line для России 21 сентября 2019 года компания Subaru представит на фестивале Subafest-2019 новую спецверсию кроссовера Subaru Outback – Black Line.

Политика На Украине не увидели причин для пересмотра закона о языке Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский не увидел причин для пересмотра закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

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Футбол Хохлов не говорил игрокам «Динамо» об отставке По информации «СЭ», главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов после поражения от «Сочи» в домашнем матче 10-го тура РПЛ (2:3) в раздевалке не говорил игрокам о своей возможной отставке.

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Шоу-бизнес Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату Врач-нейрохирург объяснил перевод актрисы Анастасии Заворотнюк, находящуюся ранее в коме, из реанимации в общую палату.

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