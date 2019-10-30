Футбол

Soccer.ruSoccer.ruМоуриньо хочет возглавить «Арсенал»

Челси — Манчестер Юнайтед
0 – 1
2-й тайм
Кубок английской лиги, 1/8 Финала
Стадион «Стэмфорд Бридж»
11′
Скотт Мактомини
Миши Батшуайи
18′
25′
Маркус Рэшфорд
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Жозе Моуриньо рассмотрит предложение лондонского "Арсенала", если оно поступит. Сообщается, что португальского специалиста привлекает возможность выиграть трофеи с тремя английскими клубами.
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Источник: Моуринью хочет возглавить «Арсенал»

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