Футболисты лондонского «Вест Хэма» оказались сильнее соседей из «Челси» в рамках 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Матч, проходивший на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, завершился победой «Вест Хэма» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил игрок гостей Аарон Крессвел.

Все про Спорт ру

Политика Пушков прокомментировал совет Кравчука Зеленскому Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал данный первым президентом Украины Леонидом Кравчуком совет действующему главе государства Владимиру Зеленскому «защищать Украину» на встрече с президентом России Владимиром Путиным и лидерами стран-участниц «нормандского формата» в Париже.

Общество Скончался знаменитый дирижер Марис Янсонс В возрасте 76 лет скончался советский и российский дирижер, народный артист РСФСР Марис Янсонс.

Происшествия Глава села в Забайкалье раскрыл детали ДТП с автобусом Глава сельского поселения Верхняя Куэнга Сергей Добрынин рассказал о ДТП на трассе Могойтуй – Сретенс – Олочи, где автобус с 43 пассажирами сорвался с моста и упал в реку.

Общество Назван риск употребления красной икры Красная икра может быть вредна для здоровья, если ее есть в больших количествах.

Политика На Украине допустили возобновление прямых поставок газа из России Ранее Оржель сообщил, если Украина и Россия не смогут договориться о продолжении транзита голубого топлива, тогда внутренние цены на газ могут сильно возрасти, так как страна лишится дохода.

Экономика Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.

Футбол Десятки болельщиков «Спартака» задержали перед матчем с «Зенитом» В Санкт-Петербурге полиция задержала 81 болельщика московской футбольной команды «Спартак» и пять фанатов «Зенита» перед матчем между клубами, который пройдет вечером 1 декабря.

Футбол Роналду спас «Ювентус» от поражения в игре с «Сассуоло» «Ювентус» не смог в домашнем матче обыграть «Сассуоло» в рамках 14-го тура Серии А. Матч закончился со счетом 2:2. Счет открыл Леонардо Бонуччи на 20-й минуте встречи.

Политика Глава ДНР прокомментировал закон о расширении границ Ранее 29 ноября стало известно, что парламент ДНР принял закон «О государственной границе ДНР», согласно которому границы республики соответствуют границе Донецкой области Украины.