Футбол

RT на русскомRT на русскомЧелси — Вест Хэм 0:1

Челси — Вест Хэм
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Стэмфорд Бридж»
48′
Аарон Крессуэлл
Жоржиньо
НГоло Канте
63′
Педро Родригес
Виллиан
63′
65′
Пабло Форнальс
71′
Фелипе Андерсон
Андрей Ярмоленко
Оливье Жиру
Каллум Хадсон-Одои
71′
76′
Мичейл Антонио
Себастьен Алле
83′
Пабло Форнальс
Артюр Масуаку
88′
Андрей Ярмоленко
90′+5′
Аарон Крессуэлл
Футболисты лондонского «Вест Хэма» оказались сильнее соседей из «Челси» в рамках 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Матч, проходивший на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, завершился победой «Вест Хэма» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил игрок гостей Аарон Крессвел.
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