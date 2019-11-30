В апреле этого года «Вулверхэмптон» ни разу не сфолил в матче против «Брайтона» (0:2). В турнирной таблице чемпионата Англии «Челси» занимает четвертое место, набрав 26 очков. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет 14 баллов.

«Челси» ни разу не сфолил в матче с «Вест Хэмом»

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