Футбол
ODDS.ru«Челси» ни разу не сфолил в матче с «Вест Хэмом»
|48′
Аарон Крессуэлл
Жоржиньо
НГоло Канте
|63′
Педро Родригес
Виллиан
|63′
|65′
Пабло Форнальс
|71′
Фелипе Андерсон
Андрей Ярмоленко
Оливье Жиру
Каллум Хадсон-Одои
|71′
|76′
Мичейл Антонио
Себастьен Алле
|83′
Пабло Форнальс
Артюр Масуаку
|88′
Андрей Ярмоленко
|90′+5′
Аарон Крессуэлл
|65%
|Владение мячом
|35%
|87%
|Процент точных передач
|69%
|9
|Удары в сторону ворот
|2
|6
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|6
|4
|Офсайды
|–
|9
|Угловые
|3
|17
|Отборы
|14
|–
|Фолы
|16
|–
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Челси
Расстановка 4‑5‑1
1
Аррисабалага
24
Джеймс
15
Зума
29
Томори
33
Палмьери
10
Виллиан
7
Канте
19
Маунт
17
Ковачич
22
Пулишич
20
Хадсон-Одои
25
Мартин
24
Фредерикс
4
Бальбуэна
21
Огбонна
3
Крессуэлл
16
Нобл
41
Райс
26
Масуаку
11
Снодграсс
22
Аллер
7
Ярмоленко
Вест Хэм
Расстановка 4‑3‑3
В апреле этого года «Вулверхэмптон» ни разу не сфолил в матче против «Брайтона» (0:2). В турнирной таблице чемпионата Англии «Челси» занимает четвертое место, набрав 26 очков. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет 14 баллов.
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«Челси» — «Вест Хэм». Прогноз (к. 2.40) и ставки на матч АПЛ 30 ноября 2019 года
LiveSport.ru28 ноября в 22:31
Экспресс на матчи 14-го тура АПЛ ~ Ньюкасл – Манчестер Сити / Челси – Вест Хэм
Sport-place29 ноября в 07:59
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