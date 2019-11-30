Футбол

ODDS.ruODDS.ru«Челси» ни разу не сфолил в матче с «Вест Хэмом»

Челси — Вест Хэм
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Стэмфорд Бридж»
48′
Аарон Крессуэлл
Жоржиньо
НГоло Канте
63′
Педро Родригес
Виллиан
63′
65′
Пабло Форнальс
71′
Фелипе Андерсон
Андрей Ярмоленко
Оливье Жиру
Каллум Хадсон-Одои
71′
76′
Мичейл Антонио
Себастьен Алле
83′
Пабло Форнальс
Артюр Масуаку
88′
Андрей Ярмоленко
90′+5′
Аарон Крессуэлл
В апреле этого года «Вулверхэмптон» ни разу не сфолил в матче против «Брайтона» (0:2). В турнирной таблице чемпионата Англии «Челси» занимает четвертое место, набрав 26 очков. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет 14 баллов.
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