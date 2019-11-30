В матче 14-го тура АПЛ «Челси» проиграл «Вест Хэму» со счетом 0:1. Единственный гол забил защитник «молотобойцев» Аарон Крессуэлл.

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Происшествия Водитель автобуса, рухнувшего с моста в Забайкалье, погиб Водитель рейсового автобуса Kia Granbird, который днем 1 декабря рухнул с моста через замерзшую реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края, погиб в ходе ДТП.

Происшествия Историка Соколова привезли в Москву на экспертизу Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, перевезли из петербургского СИЗО-1 ("Кресты-2") в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы, сообщил его адвокат Александр Почуев.

Авто Дизайнеры показали двухдверный пикап Tesla Cybertruck Новый Tesla Cybertruck доступен исключительно в четырехдверном исполнении, однако дизайнеры решили несколько разнообразить облик автомобиля.

Общество В России расширили список сильнодействующих веществ Список запрещенных сильнодействующих препаратов расширился в России с 1 декабря, в него включили три "аптечных наркотика".

Общество NI: в СССР создали странные автоматы В американском журнале The National Interest опубликовали статью, в которой описываются необычные советские экспериментальные образцы автоматов, так и не поступившие на вооружение.

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Происшествия В Карелии в ДТП с лесовозом погибли три человека Лесовоз столкнулся с двумя легковыми автомобилями на федеральной автодороге А-121 "Сортавала" в Пряжинском районе Карелии, погибли три человека, еще один пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Экономика Украина прекратила импорт электроэнергии из Белоруссии Украина отказалась от импорта электроэнергии из Белоруссии, сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на информированный источник.