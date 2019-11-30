В матче 14-го тура АПЛ «Челси» проиграл «Вест Хэму» со счетом 0:1. Единственный гол забил защитник «молотобойцев» Аарон Крессуэлл.

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