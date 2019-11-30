Футбол

MetaratingsMetaratings«Челси» дома проиграл «Вест Хэму»

Челси — Вест Хэм
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Стэмфорд Бридж»
48′
Аарон Крессуэлл
Жоржиньо
НГоло Канте
63′
Педро Родригес
Виллиан
63′
65′
Пабло Форнальс
71′
Фелипе Андерсон
Андрей Ярмоленко
Оливье Жиру
Каллум Хадсон-Одои
71′
76′
Мичейл Антонио
Себастьен Алле
83′
Пабло Форнальс
Артюр Масуаку
88′
Андрей Ярмоленко
90′+5′
Аарон Крессуэлл
В матче 14-го тура АПЛ «Челси» проиграл «Вест Хэму» со счетом 0:1. Единственный гол забил защитник «молотобойцев» Аарон Крессуэлл.
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