Лига чемпионов
Свободная Пресса«Челси» и «Аякс» забили 8 голов в одном матче
|2′
Тэмми Абрахам
Жоржиньо
|4′
|20′
Куинси Промес
|31′
Йоэл Велтман
|33′
Дэйли Блинд
|35′
Кепа Аррисабалага
Фикайо Томори
|42′
Сесар Аспиликуэта
|45′
Маркос Алонсо
Рис Джеймс
|46′
|55′
Донни ван де Бек
Мэйсон Маунт
Каллум Хадсон-Одои
|60′
|62′
Куинси Промес
Сесар Аспиликуэта
|63′
|68′
Дэйли Блинд
|69′
Йоэл Велтман
Жоржиньо
|71′
|72′
Давид Нерес
Перр Схюрс
|72′
Хаким Зиеш
Эдсон Альварес
Рис Джеймс
|74′
Матео Ковачич
Миши Батшуайи
|87′
|53%
|Владение мячом
|47%
|82%
|Процент точных передач
|70%
|6
|Удары в сторону ворот
|4
|11
|Удары в створ ворот
|5
|3
|Сейвы вратарём
|6
|5
|Офсайды
|–
|3
|Угловые
|6
|10
|Отборы
|7
|10
|Фолы
|12
|2
|Желтые карточки
|5
|–
|Красные карточки
|2
Челси
Расстановка 4‑5‑1
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
15
Зума
29
Томори
24
Джеймс
10
Виллиан
5
Жоржиньо
2 ×
20
Хадсон-Одои
23
Батшуайи
22
Пулишич
9
Абрахам
24
Онана
12
Мазрауи
3
Велтман
17
Блинд
31
Тальяфико
6
ван де Бек
4
Альварес
21
Мартинес
2
Схюрс
10
Тадич
11
Промес
Аякс
Расстановка 4‑2‑1‑3
Забитыми голами в составе «синих» отметились Жоржиньо (дважды), Аспиликуэта и Джеймс. За «Аякс» забили Абрахам, Промес, ван Де Бег и ещё один гол вратарь «Челси» Кепа отправил в собственные ворота. Новости спорта: «Боруссия» одержала волевую победу над «Интером»
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