Забитыми голами в составе «синих» отметились Жоржиньо (дважды), Аспиликуэта и Джеймс. За «Аякс» забили Абрахам, Промес, ван Де Бег и ещё один гол вратарь «Челси» Кепа отправил в собственные ворота. Новости спорта: «Боруссия» одержала волевую победу над «Интером»

«Челси» и «Аякс» забили 8 голов в одном матче

Политика «Нафтогаз» предъявил «Газпрому» иски на $22 миллиарда Коболев на своей странице в facebook заявил, что Россия предложила "Нафтогазу" "обнулить" почти $3 миллиарда по Стокгольмскому решению и отказаться от иска еще на $12 миллиардов.

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Кино «Терминатор» возглавил американский прокат Мировая премьера фильма состоялась 23 октября. Первые зрители пришли от нового "Терминатора" в восторг.

Авто Geely представила необычный кроссовер Geely Icon В октябре текущего года в Сети появились первые снимки небольшого кросса Geely Icon с необычным дизайном, а накануне состоялся официальный дебют новинки.

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Происшествия Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой В Новосибирской области, как ранее в среду писали «Известия», второклассницу унизили во время классного чаепития из-за того, что мать девочки не сдала деньги на нужды класса.

Футбол «Карабах» понес серьезную потерю перед матчем с АПОЭЛом Футбольный клуб "Карабах" понес серьезную потерю в преддверии матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы по футболу против кипрского АПОЭЛа, сообщили Sputnik Азербайджан в пресс-службе агдамского клуба.

Политика Киев предложит ГА ООН обновленный проект резолюции по Крыму Генеральная Ассамблея ООН приняла 17 декабря 2018 года большинством голосов предложенную Украиной резолюцию, осуждающую якобы зафиксированные на территории Крыма нарушения прав человека и "незаконное установление РФ законов, юрисдикции и управления" в регионе.