Забитыми голами в составе «синих» отметились Жоржиньо (дважды), Аспиликуэта и Джеймс. За «Аякс» забили Абрахам, Промес, ван Де Бег и ещё один гол вратарь «Челси» Кепа отправил в собственные ворота. Новости спорта: «Боруссия» одержала волевую победу над «Интером»

Происшествия Генерал Дрыманов: передавал Никандрову коньяк, а не деньги Обвиняемый в получении взятки экс-руководитель столичного главка СКР Александр Дрыманов заявил в суде, что по просьбе своего заместителя Дениса Никандрова передавал ему в мешке бутылку коньяка, а не деньги.

Политика Россия ответит на возможный выход США из Договора по открытому небу Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, указала, что пока никаких официальных заявлений в отношении выхода США из Договора по открытому небу сделано не было, при этом она отметила, что Москва считает соглашение важным инструментом обеспечения европейской безопасности.

Гаджеты В сети опубликованы первые изображения камеры Canon EOS Ra В сеть выложили первые изображения камеры Canon EOS Ra. Предполагается, что на рынок она будет выведена уже в 2020 году, сообщает ixbt.com.

Происшествия В Туле возле школы задержали мужчину с пневматической винтовкой Полиция в Туле задержала мужчину, который направлялся в одну из школ с пневматической винтовкой.

Происшествия Рядовой Шамсутдинов рассказал о сильном избиении при задержании Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, застреливший восьмерых сослуживцев в одной из воинских частей Забайкалья, рассказал, что его избили при задержании.

Экономика МВФ потребовал от ЕС подготовить чрезвычайный план на случай кризиса По мнению чиновников, Евросоюз должен подготовить план на случай возникновения новых проблем, учитывая имеющиеся риски и возможное исчерпание возможностей нынешней монетарной политики, сообщает Bloomberg.

Политика Зеленский трижды назвал концерн «Укроборонпром» «концертом» Лидер страны упорно называл государственный концерн "Укроборонпром" "концертом". Соответствующий видеоролик был опубликован на Youtube.

Политика Кадыров предложил наказания для оскорбляющих честь в сети Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал о способах наказания оскорбивших чью-то честь пользователей сети.

Шоу-бизнес У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.

Наука Одиннадцать тысяч ученых объявили о климатической катастрофе Под результатами работы подписались более 11 тысяч ученых из 150 стран.

Гаджеты Xiaomi представила телевизоры Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro Компания Xiaomi анонсировала в Китае серии Smart TV, Xiaomi Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro.

Армия и оружие Российские подлодки защитят от ядерного удара Уникальные бронированные укрытия с системами подачи воды, электроэнергии и пара, которые способны защитить подлодки не только от бомб и ракет, но и от ядерного удара, получат российские субмарины.

Политика Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей, передает агентство "Украинские новости".

Происшествия В Кемерово пытались застрелить известного адвоката В Кемерово госпитализирован известный местный адвокат Сергей Учитель, пострадавший при попытке покушения.

Экономика Финская таможня три года неверно конвертировала российский рубль Таможня Финляндии неверно конвертировала российский рубль, китайский юань доллар США и шведскую крону в период с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года, рассказал РИА Новости руководитель ведомства Ярмо Райккя.

Армия и оружие The New York Times: в Ливию прибыли около 200 российских наемников В Ливию за последние шесть недель прибыли около 200 российских наемников, в том числе снайперы из ЧВК «Вагнер».

Гаджеты Apple предупредила владельцев старых iPhone и iPad о сбоях Компания Apple предупредила владельцев старых iPhone и iPad о возможных сбоях в работе устройств.

Космос На МКС отправили 12 бутылок вина На Международную космическую станцию в эту субботу отправились 12 бутылок бордосского вина.