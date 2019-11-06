Лига чемпионов

Свободная ПрессаСвободная Пресса«Челси» и «Аякс» забили 8 голов в одном матче

Челси — Аякс
4 – 4
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, 5 ноября
Стадион «Стэмфорд Бридж»
2′
Тэмми Абрахам
Жоржиньо
4′
20′
Куинси Промес
31′
Йоэл Велтман
33′
Дэйли Блинд
35′
Кепа Аррисабалага
Фикайо Томори
42′
Сесар Аспиликуэта
45′
Маркос Алонсо
Рис Джеймс
46′
55′
Донни ван де Бек
Мэйсон Маунт
Каллум Хадсон-Одои
60′
62′
Куинси Промес
Сесар Аспиликуэта
63′
68′
Дэйли Блинд
69′
Йоэл Велтман
Жоржиньо
71′
72′
Давид Нерес
Перр Схюрс
72′
Хаким Зиеш
Эдсон Альварес
Рис Джеймс
74′
Матео Ковачич
Миши Батшуайи
87′
Забитыми голами в составе «синих» отметились Жоржиньо (дважды), Аспиликуэта и Джеймс. За «Аякс» забили Абрахам, Промес, ван Де Бег и ещё один гол вратарь «Челси» Кепа отправил в собственные ворота. Новости спорта: «Боруссия» одержала волевую победу над «Интером»
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Интервью с Квинси Промесом после матча «Челси» — «Аякс»

Чемпионатвчера в 08:44

«Челси» — «Аякс» — 4:4. Видеообзор матча

Sport24.ru05 ноября в 23:35

«Челси» и «Аякс» выдали безумие в Лондоне: 2 автогола, 2 удаления и 2 пенальти (обзор голов)

Prognozist05 ноября в 16:59

Челси - Аякс - 4:4. Голы и лучшие моменты

Матч ТВ05 ноября в 17:43

«Челси» и «Аякс» устроили такую перестрелку, что вспыхнули даже фотографии

Sports.ru05 ноября в 20:00

Невероятная перестрелка на «Стэмфорд Бридж» в видеообзоре матча «Челси» - «Аякc»

Sport.ru05 ноября в 18:00

Безумный матч на «Стэмфорд Бридж»: «Челси» и «Аякс» вернули всех в футбольное детство

Спорт-Экспресс05 ноября в 18:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 08:14, Вашингтон
Экономика

Малый бизнес приблизился к стагнации

Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
РБК вчера в 22:04
Экономика

Набиуллина: Центробанк видит потенциал для снижения ключевой ставки

Банк России видит потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки в сложившихся экономических условиях, пишет ТАСС со ссылкой на главу регулятора Эльвиру Набиуллину.
Аргументы и Факты 04:24
Происшествия

Задержан министр строительства Ставрополья

Следователи задержали министра строительства Ставрополья, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.
RT на русском 07:05
Общество

Суд отказался увеличить для Кержакова размер алиментов

Мойка78 07:15
Наука

Российские учёные обнаружили связь чёрных дыр с микромиром

Популярная механика 05 ноября в 07:54
Космос

Ученые впервые измерили скорость галактического ветра

Актуальные Новости 04:40
Происшествия

Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев

В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.
РБК вчера в 05:03
Политика

Макрон констатировал «смерть мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Европе больше не могут рассчитывать на то, что США будут защищать союзников по НАТО.
РИА Новости 07:33
Шоу-бизнес

Малахов назвал самый высокий гонорар за участие в его ток-шоу

Телеведущий Андрей Малахов заплатил актеру Эммануилу Виторгану самый большой гонорар за всю историю своего ток-шоу.
Телеканал 360° 04:20
Политика

Украина может подать в суд на Германию из-за «Северного потока — 2»

Украина подаст в суд на Германию, если та внесёт изменения в своё законодательство, касающиеся газопровода «Северный поток — 2», заявил торговый представитель Украины Тарас Качка, сообщило 7 ноября издание «Европейская правда».
REGNUM 07:38
Политика

Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения

В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.
RT на русском 07:35
Политика

Путин предложил воспитать поколение в духе ценностей многодетной семьи

РБК 07:56
Происшествия

Напавшие на погранзаставу в Таджикистане оказались сторонниками ИГ

Газета.Ru вчера в 05:46
Политика

В Госсовете оценили карту Украины без Крыма в The New York Times

Глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета РК Юрий Гемпель назвал факт публикации в The New York Times карты Украины без Крыма не ошибкой, а признанием реальности.
Российская газета 05:24
Армия и оружие

Минобороны собирается модернизировать три корабля ТОФ

По данным чиновника, модернизация поможет продлить срок службы кораблей на восемь лет.
Государственные Вести 01:37
Игры

Вышла версия Red Dead Redemption 2 для ПК

ФАН 05 ноября в 15:52
Общество

Экспертиза ДНК подтвердила личность похороненного в Смоленске генерала

Российская газета 06:23
Кино

Джеймс Дин «снимется» в кино спустя 65 лет после смерти

Голливудский актер Джеймс Дин, умерший 65 лет назад, появится в фильме «В поисках Джека».
Известия 06:10
Политика

Лидеры Казахстана и России встретятся в Омске

Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин 7 ноября встретятся в Омске.
Sng.fm 05 ноября в 08:35
Политика

Появилось видео драки Олега Ляшко и депутата от партии Зеленского

Журналистская правда 03:05
Политика

Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 08:00
Общество

Глава Комитета солдатских матерей отказалась уходить в отставку

Газета.Ru 07:31
Гаджеты

Представлен смартфон Xiaomi Mi Note 10 с камерой на 108 Мп

The GEEK вчера в 06:48
Футбол

Зинченко прокомментировал уход Ракицкого из сборной Украины

Pravda.Ru вчера в 06:12
Шоу-бизнес

Наташа Королева потеряла ребенка после интимного скандала

Наташа Королева по праву считается одной из самых привлекательных певиц российского шоу-бизнеса.
Комсомольская правда вчера в 09:38
Общество

Почти 50% россиян выступили за возвращение смертной казни

В настоящее время около 50% россиян выступают за введение смертной казни, сообщают социологии "Левада-центра".
Pravda.Ru 03:47
Общество

На Красной площади начался марш в честь парада 1941 года

Только что на Красной площади начался торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года.
Российская газета 02:00
Происшествия

Автобус протаранил здание торгового центра в Москве

Lenta.ru 06:47
Культура

Отец Децла оценил новый документальный фильм о сыне

Режиссер нового документального фильма «С закрытыми окнами» о музыканте Кирилле Толмацком (Децл), скончавшемся в феврале 2019 года, Роман Супер сделал «хорошую работу».
РБК 05:24
Технологии

Ученые смогли взломать iPhone и умные колонки с помощью лазера

The GEEK 05 ноября в 04:11
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное