Лига чемпионов

ТАСС СпортТАСС Спорт«Аякс» вдевятером сыграл вничью с «Челси» в матче Лиги чемпионов

Челси — Аякс
4 – 4
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, 5 ноября
Стадион «Стэмфорд Бридж»
2′
Тэмми Абрахам
Жоржиньо
4′
20′
Куинси Промес
31′
Йоэл Велтман
33′
Дэйли Блинд
35′
Кепа Аррисабалага
Фикайо Томори
42′
Сесар Аспиликуэта
45′
Маркос Алонсо
Рис Джеймс
46′
55′
Донни ван де Бек
Мэйсон Маунт
Каллум Хадсон-Одои
60′
62′
Куинси Промес
Сесар Аспиликуэта
63′
68′
Дэйли Блинд
69′
Йоэл Велтман
Жоржиньо
71′
72′
Давид Нерес
Перр Схюрс
72′
Хаким Зиеш
Эдсон Альварес
Рис Джеймс
74′
Матео Ковачич
Миши Батшуайи
87′
Голландский "Аякс" со счетом 4:4 сыграл вничью с английским "Челси" в гостевом матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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