Лига чемпионов

Свободная ПрессаСвободная Пресса«Челси» и «Аякс» забили 8 голов в одном матче

Челси — Аякс
4 – 4
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Стэмфорд Бридж»
2′
Тэмми Абрахам
Жоржиньо
4′
20′
Куинси Промес
31′
Йоэл Велтман
33′
Дэйли Блинд
35′
Кепа Аррисабалага
Фикайо Томори
42′
Сесар Аспиликуэта
45′
Маркос Алонсо
Рис Джеймс
46′
55′
Донни ван де Бек
Мэйсон Маунт
Каллум Хадсон-Одои
60′
62′
Куинси Промес
Сесар Аспиликуэта
63′
68′
Дэйли Блинд
69′
Йоэл Велтман
Жоржиньо
71′
72′
Давид Нерес
Перр Схюрс
72′
Хаким Зиеш
Эдсон Альварес
Рис Джеймс
74′
Матео Ковачич
Миши Батшуайи
87′
Забитыми голами в составе «синих» отметились Жоржиньо (дважды), Аспиликуэта и Джеймс. За «Аякс» забили Абрахам, Промес, ван Де Бег и ещё один гол вратарь «Челси» Кепа отправил в собственные ворота. Новости спорта: «Боруссия» одержала волевую победу над «Интером»
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