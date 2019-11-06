Встреча на лондонском стадионе "Стэмфорд Бридж" завершилась со счетом 4:4. Стоит отметить, что по ходу поединка хозяева проигрывали со счетом 1:4, но сумели уйти от поражения. "Челси" с семью очками занимает второее место в турнирной таблице группы H. "Аякс" (7) идет первым.

«Челси» и «Аякс» закончили матч ЛЧ со счетом 4:4

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