Коронавирус
Компания«Челси» отказался снижать зарплату игрокам из-за пандемии
Руководство футбольного клуба «Челси» продолжит выплачивать игрокам зарплату в полном объеме несмотря на пандемию коронавируса. Об этом говорится на официальном сайте клуба. Речь идет не только о футболистах, уточнили в «Челси».
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 15:58, Ашберн
Общество
Представитель СМИ Гонконга сообщил о смерти Ким Чен Ына
Японские СМИ же утверждают, что северокорейский лидер Ким Чен Ын находится в "вегетативном состоянии" после операции на сердце.
Газета.Ru 15:15
Общество
В Испании со 2 мая могут разрешить заниматься спортом на улице
Правительство Испании может разрешить заниматься спортом на улице со 2 мая, если тенденция распространения нового коронавируса будет продолжать снижаться.
ТАСС 15:46
Политика
Небензя обратил внимание на нарушение при выступлении главы МИД Косова
Постпред России при ООН Василий Небензя обратил внимание на нарушение процедуры, которое допустил глава МИД в техническом правительстве непризнанного Косова Глаук Конюфца во время выступления в СБ ООН – представитель края выступал на фоне желто-голубого флага непризнанной республики.
РИА Новости вчера в 16:53
Авто
Объявлены цены на рамный внедорожник Haval H5
Стоит отметить, что модель Haval H5 уже третий раз выходит на российский рынок, ранее этот внедорожник продавался у нас под брендами Great Wall и DW.
Тарантас Ньюс 22 апреля в 03:29
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:07
Музыка
Определился победитель шоу «Голос. Дети»
Олеся Казаченко несколько раз была лауреатом и гран-призером международных и всероссийских конкурсов.
URA.Ru 06:03
Происшествия
В Сочи родители не позволили госпитализировать детей, больных COVID-19
Врачи и полиция не смогли госпитализировать две семьи с пятью детьми, заболевшие коронавирусом, в больницу и ждут решения суда, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
РИА Новости 15:44
Общество
Умерла главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова
Умерла главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова.
ТАСС 04:55
Политика
Путин и Трамп приняли совместное заявление о 75-летии встречи на Эльбе
Российский и американский лидеры приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе советских и американских войск.
Газета.Ru 14:10
Общество
Орешкин назвал три особенности кризиса из-за коронавируса
Мир переживает кризис из-за пандемии коронавируса таких объёмов впервые со времен Второй мировой войны, считает помощник президента РФ Максим Орешкин.
РИА Новости 05:25
Происшествия
Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга объяснил появление имен четырех медсестер, работавших в медицинских учреждениях города, в неофициальном списке медиков, которые якобы скончались в период пандемии коронавируса COVID-19.
РБК 15:44
Происшествия
Главврач красноярского госпиталя выпала из окна своего кабинета
ВРИО главного врача краевого госпиталя для ветеранов выпала из окна своего кабинета на 5 этаже.
ТВК 12:21
Культура
Коммунист Гаврилов пожаловался на сериал про Зулейху в Прокуратуру
Республика Татарстан 13:09
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России
Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
Здоровье
Почти 600 заболевших коронавирусом выявлено в Ростовской области
С начала распространения коронавирусной инфекцией лаборатории региона провели 24,1 тысячи тестов на COVID-19, в том числе 1811 за минувшие сутки, сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.
Kursk.com 07:35
Общество
Уткин заявил о поражении Соловьева
Известный журналист Василий Уткин отреагировал на угрозы со стороны телеведущего Владимира Соловьева.
ProstoProSport вчера в 13:16
Общество
В Башкирии ввели заявление для поездки на дачу
В введенных новых правилах сообщается, что можно посещать сады и огороды, однако для этого необходимо взять с собой личные документ.
Kursk.com 08:05
Общество
Жители регионов смогут просить рабочие пропуска только на 24 часа
Система выдачи пропусков в регионах предусматривает разрешение выходить из дома на 24 часа.
Моя Москва.онлайн вчера в 03:38
Происшествия
На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 23 апреля в 03:56
Единоборства
У отца Нурмагомедова диагностирована пневмония
Стал известен диагноз, с которым был диагностирован Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
RT на русском 13:07
Политика
Путин подписал закон о переносе дня окончания Второй мировой войны
Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.
Известия вчера в 10:41
Происшествия
Красноярский подросток убил брата из-за поражения в компьютерной игре
По версии следователей, старший брат убитого ребёнка потерпел поражение в компьютерной игре и из-за этого начал громить весь дом.
REGNUM 14:40
Политика
Лавров обвинил Украину в саботаже решений «нормандской четверки»
Киев не только не выполняет часть решений «нормандской четверки», но и мешает их реализации.
ФАН 10:10
Армия и оружие
Al-Monitor: Эрдогану будет сложно объяснить оппозиции, почему С-400 не развёрнуты близ Идлиба
В англоязычном издании Al-Monitor, освещающем события на Ближнем Востоке, вышел материал, посвящённый отсрочке ввода в эксплуатацию в Турции российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Военное обозрение вчера в 06:54
Общество
Лукашенко посадил сосны в Чернобыльской зоне
Росбалт 05:56
Общество
В Тульской области продлили запрет на массовые мероприятия
Запрет на проведение массовых мероприятий и работу кинотеатров, стоматологических кабинетов и клубов продлен в Тульской области до 30 апреля.
ТАСС 15:28