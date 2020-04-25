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Руководство футбольного клуба «Челси» продолжит выплачивать игрокам зарплату в полном объеме несмотря на пандемию коронавируса. Об этом говорится на официальном сайте клуба. Речь идет не только о футболистах, уточнили в «Челси».
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В «Челси» не будут сокращать зарплаты

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Умерла главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова.
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Почти 600 заболевших коронавирусом выявлено в Ростовской области

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В введенных новых правилах сообщается, что можно посещать сады и огороды, однако для этого необходимо взять с собой личные документ.
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Жители регионов смогут просить рабочие пропуска только на 24 часа

Система выдачи пропусков в регионах предусматривает разрешение выходить из дома на 24 часа.
Моя Москва.онлайн вчера в 03:38
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На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом

В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
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У отца Нурмагомедова диагностирована пневмония

Стал известен диагноз, с которым был диагностирован Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
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Путин подписал закон о переносе дня окончания Второй мировой войны

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По версии следователей, старший брат убитого ребёнка потерпел поражение в компьютерной игре и из-за этого начал громить весь дом.
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Киев не только не выполняет часть решений «нормандской четверки», но и мешает их реализации.
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В англоязычном издании Al-Monitor, освещающем события на Ближнем Востоке, вышел материал, посвящённый отсрочке ввода в эксплуатацию в Турции российских зенитных ракетных комплексов С-400.
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В Тульской области продлили запрет на массовые мероприятия

Запрет на проведение массовых мероприятий и работу кинотеатров, стоматологических кабинетов и клубов продлен в Тульской области до 30 апреля.
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