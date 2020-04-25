Руководство футбольного клуба «Челси» продолжит выплачивать игрокам зарплату в полном объеме несмотря на пандемию коронавируса. Об этом говорится на официальном сайте клуба. Речь идет не только о футболистах, уточнили в «Челси».

Спорт день за днем

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Армия и оружие Al-Monitor: Эрдогану будет сложно объяснить оппозиции, почему С-400 не развёрнуты близ Идлиба В англоязычном издании Al-Monitor, освещающем события на Ближнем Востоке, вышел материал, посвящённый отсрочке ввода в эксплуатацию в Турции российских зенитных ракетных комплексов С-400.