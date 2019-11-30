Футбол

Все про Спорт руВсе про Спорт ру«Челси» не совершил ни одного фола в матче с «Вест Хэмом»

Челси — Вест Хэм
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Стэмфорд Бридж»
48′
Аарон Крессуэлл
Жоржиньо
НГоло Канте
63′
Педро Родригес
Виллиан
63′
65′
Пабло Форнальс
71′
Фелипе Андерсон
Андрей Ярмоленко
Оливье Жиру
Каллум Хадсон-Одои
71′
76′
Мичейл Антонио
Себастьен Алле
83′
Пабло Форнальс
Артюр Масуаку
88′
Андрей Ярмоленко
90′+5′
Аарон Крессуэлл
Вчера «Пенсионеры» проиграли «Вест Хэму» со счетом 0:1 в рамках 14-го тура АПЛ.
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