Вчера «Пенсионеры» проиграли «Вест Хэму» со счетом 0:1 в рамках 14-го тура АПЛ.

«Челси» не совершил ни одного фола в матче с «Вест Хэмом»

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