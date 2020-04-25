Коронавирус

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ru«Челси» не станет урезать зарплату футболистам

Лондонцы не станут урезать зарплату футболистам, при этом игроки сосредоточат усилия на поддержке благотворительных кампаний. Клуб намерен провести новые переговоры в случае развития кризиса. Английские СМИ утверждают, что «Челси» хотел снизить зарплату игрокам на время пандемии на 30 процентов.
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«Челси» не будет сокращать зарплату футболистам

Soccer.ru08:17

Футболисты и руководство «Астон Виллы» пошли на сокращение зарплаты

РИА Новости11:12

В «Челси» не будут сокращать зарплаты

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«Челси» не будет понижать зарплату футболистам

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«Челси» не договорился с игроками по сокращению зарплат, клуб Абрамовича спрятался за формулами вежливости

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Абрамович не будет понижать зарплату игрокам «Челси»

Sport.ru10:58

«Челси» решил не снижать зарплату футболистам на время пандемии

Спорт-Экспресс08:09
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 11:24, Ашберн
Общество

Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом

У депутата Госдумы от КПРФ, председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, сейчас он находится в больнице, рассказал сам парламентарий РБК.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что российской стороне известно, что странам Евросоюза и Североатлантического альянса «старшие товарищи» не разрешают просить гумпомощь у России.
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Киберспорт

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Общество

Российские врачи опубликовали список умерших коллег с коронавирусом

Российские врачи опубликовали список своих коллег, которые умерли после заражения коронавирусом. Документ озаглавлен как «Список памяти».
Lenta.ru 07:40
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Силовики задержали экс-мэра Пятигорска Льва Травнева

Стало известно о задержании бывшего мэра Пятигорска Льва Травнева, который дважды занимал этот пост.
Российская газета 09:53
Политика

США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

США решили вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий. Об этом сообщило Министерство энергетики Соединенных Штатов.
Lenta.ru вчера в 02:02
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Политика

Власти Китая направили в КНДР врачей для консультации Ким Чен Ына

Невские Новости вчера в 23:53
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Общество

ВОЗ заявила о недоказанности теории про иммунитет от коронавируса

В настоящее время не доказана теория о том, что переболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19 имеют иммунитет от повторного заражения.
Lenta.ru 07:34
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Общество

На Ставрополье умер медик, лечивший зараженных коронавирусом

РИА Новости 04:31
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Общество

В Кузбассе введут электронные пропуска

Систему электронных пропусков для контроля за соблюдением режима обязательной самоизоляции в Кузбассе начнут вводить поэтапно с 5 мая, заявил в телеобращении к жителям региона губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 07:11
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Происшествия

В Красноярске задержали участников акции против самоизоляции

В Красноярске прошла акция против режима самоизоляции.
Ведомости вчера в 05:12
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Общество

Премьер утвердил перечень перепрофилируемых медорганизаций

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил перечень перепрофилируемых медицинских организаций для оказания помощи пациентам с установленным новым коронавирусом или подозрением на него.
Вести.Ru 08:47
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Общество

Умершая главный редактор «Русского Радио» болела раком

Скончавшаяся главный редактор "Русского Радио" Юлия Ларионова долгое время болела раком, сообщил РИА Новости генеральный директор "Русской медиагруппы" Роман Саркисов.
РИА Новости 06:12
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Политика

Путин и Трамп приняли заявление по 75-й годовщине встречи на Эльбе

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Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года» после скандала

Журнал Glamour лишил блогера и телеведущую Регину Тодоренко звания "Женщина года" после слов о домашнем насилии.
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Глава «Лукойла» исключил понижение цен на бензин в России

Президент компании "Лукойл" Вагит Алекперов заявил, что цены на бензин в России понижаться не будут, несмотря на снижение мировой цены на нефть, передают "Известия".
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Авто

Составлен рейтинг автомобилей, которые практически не ломаются

Эксперты немецкой компании TUV (Technischer Überwachungsverein) составили рейтинг самых надежных моделей авто, которые продаются в Европе.
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Наука

Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски

Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
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Лолита Милявская планирует побриться налысо из-за самоизоляции

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Армия и оружие

Российские Су-27 сопроводили бельгийский F-16

Летчики установили, что к российской границе летит F-16 ВВС Бельгии и взяли его на сопровождение.
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Общество

Власти Москвы назвали долю передвигавшихся без пропусков водителей

«Вчера 1,9 млн автомобилей передвигались по Москве, из них 152 тыс. (8%) были без пропусков», — указано в сообщении.
РБК 11:11
Наука

Арбидол назван бесполезным от коронавируса

Оказалось, что некоторые препараты из перечня рекомендованных для лечения коронавируса нового типа, являются не только бесполезными, но еще и вызывают побочные эффекты.
Газета DAILY 11:02
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Здоровье

В Петербурге врач умер после заражения коронавирусом

В петербургской больнице имени Боткина скончался анестизиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий, у которого выявили коронавирус.
РИА Новости вчера в 20:52
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Политика

Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу

Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала.
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Общество

Опубликован проект нового расписания ОГЭ

Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что основной период основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников 9 классов в 2020 году пройдут в сроки с 8 июня по 31 июля.
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Отец Хабиба Нурмагомедова попал в больницу

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов попал в больницу, сообщает "РБ-Спорт".
Газета.Ru 08:30
Политика

Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
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