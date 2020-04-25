Лондонцы не станут урезать зарплату футболистам, при этом игроки сосредоточат усилия на поддержке благотворительных кампаний. Клуб намерен провести новые переговоры в случае развития кризиса. Английские СМИ утверждают, что «Челси» хотел снизить зарплату игрокам на время пандемии на 30 процентов.

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