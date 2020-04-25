Коронавирус

ТАСС СпортТАСС Спорт«Челси» отказался от снижения зарплат футболистов на время пандемии

Ранее издание Mirror сообщало, что игроки "Челси" согласились на понижение зарплаты в размере 10%, что позволило бы сэкономить клубу $12,5 млн за четыре месяца. Также издание утверждало, что главный тренер лондонской команды Фрэнк Лэмпард добровольно отказался от 25% зарплаты в период пандемии.
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Зарплаты футболистов «Челси» на данный момент не будут снижены

РИА Новости08:19

«Челси» не будет понижать зарплату футболистам

Sport24.ru08:49

«Челси» не договорился с игроками по сокращению зарплат, клуб Абрамовича спрятался за формулами вежливости

Спорт день за днем09:34

В «Челси» не будут сокращать зарплаты

Советский спорт09:15

«Челси» не будет сокращать зарплату футболистам

Soccer.ru08:17

«Челси» решил не снижать зарплату футболистам на время пандемии

Спорт-Экспресс08:09

В «Челси» не будут урезать зарплаты из-за коронавируса

RT на русском08:07
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В больнице Абакана выявили крупный очаг заражения коронавирусом

«Самый крупный очаг заражения зафиксирован в травматологическом отделении Абаканской больницы — 34 случая», — говорится в сообщении.
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Общество

В России за сутки выявили 5966 случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 5966 новых случаев заражения коронавирусом, 66 пациентов скончались, 682 выписались из больниц, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РИА Новости 06:18
Здоровье

Глава брянского здравоохранения в роли санитара проверил госпиталь

Глава департамента сегодня был в роли санитара и работал наравне с остальными коллегами: носил воду и еду, помогал пациентам, поднимал грузы.
Маяк (Новозыбков) 09:18
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Общество

73 новых случая коронавируса подтвердили в Тульской области

На 25 апреля в Тульской области подтверждено 578 случаев заражения коронавирусом, из них 59 человек выздоровели, в том числе двое за минувшие сутки (жительницы Алексина и села Пахомово Заокского района), 4 — скончались.
Kursk.com 06:26
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Политика

Лавров рассказал о запрете «старших товарищей» просить помощи у России

Некоторые страны Европы и члены НАТО не могут попросить у России помощи в борьбе с коронавирусом из-за запрета от «старших товарищей».
Lenta.ru 09:22
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Шоу-бизнес

Друг Бабкиной на вопрос о состоянии певицы призвал помолиться за нее

Борьба за жизнь Бабкиной продолжается. Он отметил, что состояние у звезды пограничное и призвал поклонников молиться за здоровье певицы.
Народные новости 09:45
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Происшествия

На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом

В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 23 апреля в 03:56
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Общество

Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом

У депутата Госдумы от КПРФ, председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, сейчас он находится в больнице, рассказал сам парламентарий РБК.
РБК 07:17
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Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru вчера в 11:52
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Экономика

В России банкам хотят запретить блокировать счета без причины

Правительство России внесло (.pdf) в Госдуму законопроект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин.
Коммерсантъ 08:29
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Общество

Скончалась главред «Русского радио» Юлия Ларионова

На "Русское Радио" Ларионова пришла в 2007 году на должность музыкального редактора, в июле 2015 года назначена на должность главного редактора "Русского Радио".
Интерфакс 08:57
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Армия и оружие

Новейшие РСЗО «Ураган-1М» назвали лучшими системами в мире

Эксперт Леонид Корякин назвал РСЗО «Ураган-1М» лучшими системами в мире.
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Общество

Рабочие электронные пропуска россияне смогут сделать только на 24 часа

Как рассказал замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов во время эфира для РБК, алгоритмом выдачи специальных пропусков для передвижения, который к настоящему моменту уже разработали в Минкомсвязи, будет возможно применить в любой области РФ.
Live24 вчера в 04:06
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Политика

Лавров прокомментировал нападки некоторых стран на ВОЗ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил, что видит в нападках на Всемирную организацию здравоохранения со стороны некоторых стран попытки оправдать свои запоздавшие и недостаточные меры по борьбе с коронавирусом.
RT на русском 08:33
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Авто

Chevrolet начала продавать модель, которая дешевле Lada Granta

Для сравнения, самая дешевая версия LADA Granta в Казахстане стоит 3,39 млн тенге или 600 тыс. рублей.
Автоновости дня 22 апреля в 09:21
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Политика

Кравчук назвал Порошенко главным виновником разрухи на Украине

Экс-президент Украины Леонид Кравчук назвал ответственным за разруху на Украине бывшего главу государства Петра Порошенко.
ФАН 01:03
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Здоровье

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России

Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
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Происшествия

У 51 работника рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус

У 51 работника Корбалихинского рудника тесты показали положительные результаты на коронавирус, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба по борьбе с COVID-19.
РБК 05:49
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Общество

Роспотребнадзор назвал условие для прекращения передачи коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие, при котором прекратится передача коронавируса от человека к человеку.
Газета.Ru вчера в 18:10
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Общество

Власти Москвы ответили на иск о незаконности режима самоизоляции

Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
Lenta.ru 02:42
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Общество

Голикова отметила усталость россиян от ограничений из-за коронавируса

Россияне устали от ограничений, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции, поэтому важно оценить, когда власти смогут ослабить эти меры, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
RT на русском вчера в 12:08
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Шоу-бизнес

Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко

Газета.Ru 01:34
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Общество

В Башкирии изменили правила поездки на дачу при действии режима самоизоляци

Уфа, 25 апреля 2020, 15:39 — REGNUM Документ о прерывании режима самоизоляции для поездки на дачу утвердили в Башкирии.
REGNUM 08:39
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Армия и оружие

В ЛНР сообщили о подрыве украинского военного при установке мин

Украинский военнослужащий подорвался при минировании местности у линии соприкосновения в Донбассе, в районе подконтрольного Киеву поселка Новоалександровка, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
РИА Новости 09:16
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Общество

В Кузбассе продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев продлил режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса до 4 мая.
РИА Новости 07:33
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Общество

Певец Максим Леонидов доставлен в полицию за прогулку в парке

Газета.Ru 08:02
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Происшествия

Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом

Вести.Ru вчера в 06:58
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Общество

Пенсионный фонд утвердил график доставки пенсий и выплат в мае

Управление ФПС Тверской области утвердил график доставки пенсий с учетом всех выходных и праздничных дней.
АиФ Тверь 02:02
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Экономика

Кудрин призвал в 2020 году потратить больше средств ФНБ

"Потом можно больше, может быть, занимать на рынках и тем самым помогать бюджету, но в этом году острота кризиса такова, что нужно побольше потратить из Фонда", - отметил он.
Российская газета 09:16
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Лукашенко отложил послание к народу из-за коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в текущем году его послание к народу и парламенту пока не состоялось из-за ситуации с COVID-19.
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