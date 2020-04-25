Ранее издание Mirror сообщало, что игроки "Челси" согласились на понижение зарплаты в размере 10%, что позволило бы сэкономить клубу $12,5 млн за четыре месяца. Также издание утверждало, что главный тренер лондонской команды Фрэнк Лэмпард добровольно отказался от 25% зарплаты в период пандемии.

«Челси» отказался от снижения зарплат футболистов на время пандемии

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