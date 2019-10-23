Лига чемпионов

Sportbox.RUSportbox.RU«Челси» обыграл «Аякс» благодаря голу Батшуайи

Аякс — Челси
0 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Амстердам Арена»
Душан Тадич
49′
Лисандро Мартинес
65′
66′
Виллиан
Кристиан Пулишич
71′
Тэмми Абрахам
Миши Батшуайи
Куинси Промес
Давид Нерес
74′
84′
Курт Зума
86′
Миши Батшуайи
Йоэл Велтман
Клас-Ян Хунтелар
89′
Эдсон Альварес
Сим Де Йонг
89′
90′
Каллум Хадсон-Одои
Рис Джеймс
«Челси» добился выездной победы над «Аяксом» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил вышедший на замену форвард лондонцев Миши Батшуайи.
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