Футбол

Soccer.ruSoccer.ru«Челси» обыграл «Бернли», Пулишич оформил хет-трик

Бернли — Челси
2 – 4
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Терф Мур»
21′
Кристиан Пулишич
45′
Кристиан Пулишич
53′
Виллиан
56′
Кристиан Пулишич
58′
Виллиан
63′
Маркос Алонсо
Рис Джеймс
Эшли Барнс
Матей Выдра
63′
Джеффри Хендрик
65′
Эрик Питерс
67′
70′
Тэмми Абрахам
Оливье Жиру
72′
Виллиан
Каллум Хадсон-Одои
77′
Каллум Хадсон-Одои
Джеффри Хендрик
Роберт Брэди
84′
Джей Родригес
86′
Дуайт Макнил
89′
Роберт Брэди
90′+2′
«Челси» одержал победу над «Бернли» в матче 10-го тура чемпионата Англии. «Челси» (20 очков) располагается на четвертом месте в турнирной таблице, «Бернли» (12 очков) - 11-й.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Хет-трик Пулишича и пушечный удар Родригеса — в обзоре матча «Бёрнли» — «Челси»

Чемпионатвчера в 16:57

Хет-трик Пулишича помог «Челси» победить в Бернли

Sportbox.RUвчера в 14:22

Пулишич не попадал в основу «Челси» два месяца и грустил. А тут вышел против «Бернли» и оформил хет-трик

Sports.ruвчера в 16:20

Пулишич стал самым молодым автором хет-трика в составе «Челси» в истории АПЛ

Sport24.ru03:27

Роковые трансферы: как АПЛ лишает карьеры звездных игроков

Газета.Ru06:19

«Челси» победил «Бернли», Пулишич оформил хет-трик

Спорт-Экспрессвчера в 14:20

Хет-трик Пулишича принес «Челси» победу над «Бернли»

Советский спортвчера в 14:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 08:04, Ашберн
Происшествия

12-летний российский школьник жестоко убил свою мать

18 августа стало известно, что в селе Патрикеево Ульяновской области 16-летний россиянин, согласно предварительной версии, зарубил топором свою мать, двоих детей, бабушку и дедушку, после чего совершил самоубийство.
Lenta.ru 03:32
Армия и оружие

Американские военные заявили о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади

Коммерсантъ 00:23
Общество

В России и еще 105 странах РГО проведет Географический диктант

Географический диктант 27 октября пройдет в пятый раз, сообщает пресс-служба Русского географического общества (РГО).
РИА Новости 02:34
Происшествия

Рязанский священник избил свою жену

Родственники жены иерея Казанского женского монастыря Владимира Покровского сообщили, что священник в Рязани избил свою жену.
Газета.Ru 06:34
Политика

Лидер «Азова» угрожает Зеленскому введением 10 тысяч бойцов в Донбасс

Газета.Ru 06:58
Политика

Сенцов заявил о стыде из-за слов Зеленского добровольцу в Донбассе

РБК 07:53
Общество

Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»

Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
Газета.Ru вчера в 07:42
Происшествия

В Донецке взорвали вышку сотовой связи

В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что неизвестные подорвали в Донецке вышку сотовой связи.
RT на русском 07:22
Футбол

Крылья Советов — Зенит 0:1 (2-й тайм)

RT на русском 05:53
Общество

Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

ТАСС вчера в 11:46
Фигурное катание

Российская фигуристка Трусова победила на Skate Canada

Российская 15-летняя фигуристка Александра Трусова победила на втором этапе Гран-при в Канаде.
Московский Комсомолец 02:36
Общество

Вильфанд предупредил о существенном похолодании в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал RT о погоде в Москве на следующей неделе.
RT на русском 04:34
Политика

Алиханов назвал фантастикой план по «захвату» Калининграда НАТО

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сравнил с «бульварной фантастикой» доклад старшего научного сотрудника Джеймстаунского фонда Ричарда Хукера о сценарии захвата Калининграда силами НАТО.
RT на русском 05:35
Армия и оружие

Китайский лётчик прокомментировал особенности истребителя J-20

На китайском телевидении вышло интервью с пилотом новейшего китайского истребителя J-20.
Военное обозрение 07:44
Происшествия

В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки

Российская газета 05:19
Происшествия

Восемь детей подорвались на мине в Афганистане

Lenta.ru 06:29
Общество

Украинца осудили за футболку с гербом СССР

Суд в Кривом Роге признал украинца виновным в нарушении запрета на использование «символики коммунистического тоталитарного режима» — он носил футболку с гербом СССР.
Lenta.ru 07:17
Наука

В Коми нашли останки древнейшего предка всех наземных позвоночных

В Коми ученые обнаружили хорошо сохранившиеся окаменелости раннего тетрапода, говорится в научном журнале Nature.
Аргументы и Факты 24 октября в 11:02
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 25 октября в 11:59
Происшествия

Не менее двух человек погибли при стрельбе в Техасе

Российская газета 06:00
Общество

Гороскоп на неделю с 28 октября: Раки зарабатывают, Девы завидуют

Гороскоп на неделю с 28 октября: Раки зарабатывают, Девы завидуют Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.
Экспресс газета вчера в 07:32
Гаджеты

На ноутбуках появится Windows 10X

WalkingCat успел зафиксировать информационную утечку до ее удаления. Есть вероятность внедрения Windows 10X во все традиционные ноутбуки.
Anonsens 00:53
Происшествия

ФСБ предотвратила массовое убийство в колледже под Москвой

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении.
Lenta.ru 06:25
Единоборства

Фредди Роуч: Альварес уничтожит Ковалева

Советский спорт 06:20
Общество

Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России

Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Российская газета 25 октября в 13:30
Политика

Пушков прокомментировал спор Зеленского с националистами в Донбассе

Киев не готов к разведению войск в Донбассе, заявил сенатор Алексей Пушков.
РИА Новости вчера в 14:18
Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Газета.Ru 25 октября в 15:51
Политика

Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о войне с Россией

RT на русском вчера в 22:15
Наука

В России создали новый материал для натрий-ионных аккумуляторов

Группа ученных из России сумела открыть новый перспективный материал, который поможет в создании натрий-ионных аккумуляторов, сообщает информационное издание «ТАСС».
NewInform вчера в 11:40
Происшествия

В сгоревшем доме в Рязанской области обнаружили тела трех детей

РБК 03:09
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное