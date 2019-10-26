Футбол

Soccer.ruSoccer.ru«Челси» обыграл «Бернли», Пулишич оформил хет-трик

Бернли — Челси
2 – 4
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Терф Мур»
21′
Кристиан Пулишич
45′
Кристиан Пулишич
53′
Виллиан
56′
Кристиан Пулишич
58′
Виллиан
63′
Маркос Алонсо
Рис Джеймс
Эшли Барнс
Матей Выдра
63′
Джеффри Хендрик
65′
Эрик Питерс
67′
70′
Тэмми Абрахам
Оливье Жиру
72′
Виллиан
Каллум Хадсон-Одои
77′
Каллум Хадсон-Одои
Джеффри Хендрик
Роберт Брэди
84′
Джей Родригес
86′
Дуайт Макнил
89′
Роберт Брэди
90′+2′
«Челси» одержал победу над «Бернли» в матче 10-го тура чемпионата Англии. «Челси» (20 очков) располагается на четвертом месте в турнирной таблице, «Бернли» (12 очков) - 11-й.
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