Футбол

Soccer.ruSoccer.ru«Челси» обыграл «Бернли», Пулишич оформил хет-трик

Бернли — Челси
2 – 4
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Терф Мур»
21′
Кристиан Пулишич
45′
Кристиан Пулишич
53′
Виллиан
56′
Кристиан Пулишич
58′
Виллиан
63′
Маркос Алонсо
Рис Джеймс
Эшли Барнс
Матей Выдра
63′
Джеффри Хендрик
65′
Эрик Питерс
67′
70′
Тэмми Абрахам
Оливье Жиру
72′
Виллиан
Каллум Хадсон-Одои
77′
Каллум Хадсон-Одои
Джеффри Хендрик
Роберт Брэди
84′
Джей Родригес
86′
Дуайт Макнил
89′
Роберт Брэди
90′+2′
«Челси» одержал победу над «Бернли» в матче 10-го тура чемпионата Англии. «Челси» (20 очков) располагается на четвертом месте в турнирной таблице, «Бернли» (12 очков) - 11-й.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Бертон Альбион» — «Лестер». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Кубка Английской лиги 29 октября 2019 года

LiveSport.ru05:41

Роковые трансферы: как АПЛ лишает карьеры звездных игроков

Газета.Ru06:19

Пулишич не попадал в основу «Челси» два месяца и грустил. А тут вышел против «Бернли» и оформил хет-трик

Sports.ruвчера в 16:20

Хет-трик Пулишича и пушечный удар Родригеса — в обзоре матча «Бёрнли» — «Челси»

Чемпионатвчера в 16:57

Хет-трик Пулишича помог «Челси» победить в Бернли

Sportbox.RUвчера в 14:22

Пулишич стал самым молодым автором хет-трика в составе «Челси» в истории АПЛ

Sport24.ru03:27

«Челси» победил «Бернли», Пулишич оформил хет-трик

Спорт-Экспрессвчера в 14:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 09:31, Ашберн
Происшествия

ФСБ предотвратила массовое убийство в колледже под Москвой

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении.
Lenta.ru 06:25
Происшествия

В Донецке взорвали вышку сотовой связи

RT на русском 07:22
Политика

Кадыров прокомментировал сообщения о ликвидации лидера ИГ

RT на русском 04:04
Общество

Роскомнадзор назвал творчество Егора Крида сатанизмом

Lisa.ru вчера в 11:30
Футбол

Голы Жиркова и Дзюбы принесли «Зениту» победу над «Крыльями Советов»

РИА Новости 08:55
Фигурное катание

Тутберидзе поздравила Трусову с победой на Skate Canada

Тренер Этери Тутберидзе поздравила свою подопечную Александру Трусову с победой на этапе Гран-при в Канаде.
RT на русском 05:38
Политика

На Украине отреклись от радикалов, споривших с Зеленским

В Штабе Операции объединенных сил сообщили, что вооруженные радикалы, которые спорили с действующим президентом Украины на повышенных тонах, не являются представителями силовых ведомств.
Страна Советов on-line 04:45
Армия и оружие

Сирийские курды приняли сочинские договоренности между РФ и Турцией

Коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС), основу которой составляют курдские формирования, приняла условия договоренностей, которых достигли Россия и Турция.
РЕН ТВ 09:03
Наука

Ученые обнаружили предотвращающее рак и старение вещество

Французские исследователи Института Пастера выяснили, что белок GDF11 помогает в борьбе со старением и защищает организм от онкологических заболеваний.
Экономика сегодня вчера в 04:45
Общество

Украинцу вынесли приговор за ношение футболки с гербом СССР

Житель Кривого Рога был приговорен к году ограничения свободы за ношение футболки с гербом СССР, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 06:40
Общество

Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России

Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Российская газета 25 октября в 13:30
Общество

«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
РИА Новости вчера в 08:06
Футбол

Карпин сообщил о беременности жены

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на своей странице в Instagram сообщил, что его жена Дарья снова беременна.
Российская газета 08:59
Происшествия

Солдат мог расстрелять сослуживцев в Забайкалье из-за издевательств

Коммерсантъ вчера в 11:21
Шоу-бизнес

Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической

Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Kleo.ru 05:37
Происшествия

Мужчину ранили ножом в грудь в ТЦ на северо-востоке Москвы

Неизвестный ранил ножом в грудь мужчину в торговом центре на северо-востоке столицы, сообщает Агентство "Москва".
Москва 24 03:05
Здоровье

Названы симптомы рака, которые появляются за пять лет до болезни

Primpress.ru вчера в 15:30
Общество

Шнуров рассказал, что пытался списать Географический диктант у Шойгу

Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что попытался списать Географический диктант у министра обороны Сергея Шойгу.
РИА Новости 08:46
Происшествия

В Казани задержали 14 предполагаемых участников перестрелки

РИА Новости 04:40
Общество

Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

ТАСС вчера в 11:46
Космос

Археолог нашел на снимках Антарктиды обледеневший НЛО

У найденного археологом объекта были довольно четкие очертания, что и натолкнуло исследователя на мысль об искусственном происхождении увиденного.
Дни24 06:00
Здоровье

Дифтерия добралась до Тернопольской области

October 27th, 2019, 07:33 am Дифтерия добралась до Тернопольской области Минздрав сообщил о заболевшем, который был вакцинирован от дифтерии.
Голос Правды 04:55
Шоу-бизнес

Певец Стас Пьеха рассказал о пережитом инфаркте

Певец Стас Пьеха в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ рассказал, что в возрасте 34 лет попал в больницу с инфарктом.
РИА Новости 08:53
Здоровье

Эксперты рассказали об опасности алюминиевой фольги

Употребление пищи, приготовленной в алюминиевой фольге, может быть опасным для здоровья, заявили эксперты.
ФАН вчера в 05:22
Происшествия

Школьник жестоко расправился со своей матерью в Петербурге

В Санкт-Петербурге 12-летний школьник совершил жестокое убийство своей матери. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на источник.
Газета.Ru 02:43
Культура

Журнал Rolling Stone назвал самые страшные сериалы всех времен

ФАН вчера в 03:22
Общество

МЧС предупредило москвичей о порывах сильного ветра

Вечером в воскресенье, 27 октября, в Москве ожидается ветер с порывами до 15 – 20 м / с. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МЧС по Москве.
РБК 09:12
Шоу-бизнес

Рудова и Самбурская: Малахов предлагал податься в эскорт

Как сообщила российская актриса и певица Настасья Самбурская изданию Gazeta.ru, Малахов и ей предлагал познакомиться с богатыми мужчинами, с таким предложением он звонил ей два раза.
Мойка78 вчера в 14:40
Происшествия

Люди пострадали при взрыве сейфа в квартире в Новокузнецке

Два человека пострадали при взрыве сейфа в квартире в городе Новокузнецке.
REGNUM вчера в 07:08
Политика

Дешевый российский уголь нанесет удар по энергобезопасности Украины

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предрек крах энергетического сектора Украины из-за поставок дешевого российского угля.
Вести.Ru 03:33
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное