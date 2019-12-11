Лига чемпионов

RT на русскомRT на русском«Челси» обыграл «Лилль» в матче Лиги чемпионов

Челси — Лилль
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Стэмфорд Бридж»
Тэмми Абрахам
19′
Сесар Аспиликуэта
35′
40′
Зеки Челик
Курт Зума
45′+1′
Кристиан Пулишич
Каллум Хадсон-Одои
62′
66′
Тиаго Майя
Жонатан Бамба
67′
Шека
Тэмми Абрахам
Миши Батшуайи
72′
72′
Майк Меньян
Лео
78′
Лоик Реми
82′
Луис Араужо
Ренату Саншеш
Матео Ковачич
Мэйсон Маунт
82′
В матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов лондонский «Челси» обыграл французский «Лилль». Матч, проходивший на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, завершился победой «Челси» со счётом 2:1. Голы у хозяев на счету Тэмми Абрахама и Сесара Аспиликуэты.
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