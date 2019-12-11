В матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов лондонский «Челси» обыграл французский «Лилль». Матч, проходивший на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, завершился победой «Челси» со счётом 2:1. Голы у хозяев на счету Тэмми Абрахама и Сесара Аспиликуэты.

Здоровье Радаев потребовал не делать тайны из зарплат главврачей Губернатор Саратовской области Валерий Радаев 11 декабря на встрече с медицинским сообществом обсудил тему заработной платы врачей.

Культура Google назвал самые популярные мемы и сериалы 2019 года Ранее в среду стало известно, что певица Юлия Началова, президент Украины Владимир Зеленский и продюсер Бари Алибасов попали в список самых популярных персон 2019 года компании Google.

Политика Путин на заседании СПЧ обсудит совершенствование судебной системы Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 10 декабря обсудит совершенствование судебной системы, поддержку соотечественников и защиту прав несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Кремля.

Политика Донбасс выдвинул Украине ультиматум Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин выдвинул властям Украины ультиматум.

Происшествия Суд арестовал обвиняемого в убийстве двух девушек в Екатеринбурге Ленинский районный суд Екатеринбурга в среду заключил под стражу до 8 февраля 2020 года Алексея Александрова, обвиняемого в убийстве двух девушек летом 2018 года на горе Уктус, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Наука Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень Специальные лактобактерии, входящие в состав новых пробиотиков и кисломолочных продуктов, оказывают хорошее влияние не только на кишечник человека, но и на печень в целом, восстанавливая ее после употребления спиртных напитков.

Политика 25 лет назад Москва ввела войска в Чечню 25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".

Общество Водителей просят не ездить на грани нештрафуемого скоростного порога Глава Госавтоинспекции Михаил Черников назвал недопустимым, когда водители превышают скоростной режим на 19 километров в час, укладываясь при этом в нештрафуемый порог.