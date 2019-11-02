Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Челси» обыграл «Уотфорд» в матче чемпионата Англии

Уотфорд — Челси
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Викаридж Роуд»
5′
Тэмми Абрахам
Крейг Кэткарт
Адриан Мариаппа
20′
Кристиан Кабаселе
46′
55′
Кристиан Пулишич
Натаниэль Чалоба
Уилл Хьюз
67′
Дарил Янмат
70′
Дарил Янмат
Кико Фемения
75′
Жерар Деулофеу
80′
Крэйг Доусон
82′
83′
Кристиан Пулишич
Каллум Хадсон-Одои
88′
Тэмми Абрахам
Миши Батшуайи
Адриан Мариаппа
89′
89′
Жоржиньо
90′+5′
Виллиан
Рис Джеймс
90′+6′
Мэйсон Маунт
После 11 туров "Челси" (23 очка) занимает третье место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). "Уотфорд" (5) располагается на 20-й строчке. Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" проиграл "Борнмуту" в матче чемпионата Англии.
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