После 11 туров "Челси" (23 очка) занимает третье место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). "Уотфорд" (5) располагается на 20-й строчке. Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" проиграл "Борнмуту" в матче чемпионата Англии.

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