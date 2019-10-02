Лига чемпионов

Sports.ruSports.ruЛилль — Челси 1:2

Лилль — Челси
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Пьер-Моруа»
22′
Тэмми Абрахам
Виктор Осимхен
33′
35′
Рис Джеймс
Жонатан Иконе
44′
Жонатан Иконе
Юсуф Языджи
62′
67′
Рис Джеймс
Каллум Хадсон-Одои
Бенжамен Андре
Ренату Саншеш
69′
Луис Араужо
Шека
75′
77′
Виллиан
85′
Виллиан
Педро Родригес
87′
Мэйсон Маунт
Матео Ковачич
Полузащитник "Челси" Виллиан вышел в стартовом составе на матч 2-го тура ЛЧ с "Лиллем" (1:1). Этот матч стал для бразильца 300-м в футболке "синих" во всех турнирах.
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