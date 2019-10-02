Лига чемпионов

RT на русскомRT на русском«Челси» одержал победу над «Лиллем» в матче ЛЧ

Лилль — Челси
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Пьер-Моруа»
22′
Тэмми Абрахам
Виктор Осимхен
33′
35′
Рис Джеймс
Жонатан Иконе
44′
Жонатан Иконе
Юсуф Языджи
62′
67′
Рис Джеймс
Каллум Хадсон-Одои
Бенжамен Андре
Ренату Саншеш
69′
Луис Араужо
Шека
75′
77′
Виллиан
85′
Виллиан
Педро Родригес
87′
Мэйсон Маунт
Матео Ковачич
Лондонский «Челси» одержал победу над французским «Лиллем» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая на стадионе «Пьер-Моруа», завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Победу «Челси» принесли голы Тэмми Абрахама и Виллиана.
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