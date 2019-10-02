Лондонский «Челси» одержал победу над французским «Лиллем» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая на стадионе «Пьер-Моруа», завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Победу «Челси» принесли голы Тэмми Абрахама и Виллиана.

«Челси» одержал победу над «Лиллем» в матче ЛЧ

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