Лига чемпионов
RT на русском«Челси» одержал победу над «Лиллем» в матче ЛЧ
|22′
Тэмми Абрахам
Виктор Осимхен
|33′
|35′
Рис Джеймс
Жонатан Иконе
|44′
Жонатан Иконе
Юсуф Языджи
|62′
|67′
Рис Джеймс
Каллум Хадсон-Одои
Бенжамен Андре
Ренату Саншеш
|69′
Луис Араужо
Шека
|75′
|77′
Виллиан
|85′
Виллиан
Педро Родригес
|87′
Мэйсон Маунт
Матео Ковачич
|38%
|Владение мячом
|62%
|75%
|Процент точных передач
|88%
|3
|Удары в сторону ворот
|6
|2
|Удары в створ ворот
|3
|1
|Сейвы вратарём
|1
|–
|Офсайды
|–
|8
|Угловые
|4
|11
|Отборы
|7
|11
|Фолы
|6
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Лилль
Расстановка 4‑5‑1
16
Меньян
17
Челик
6
Фонте
4
Дос Сантос
28
Мандава
8
Шека
18
Саншеш
12
Языджи
24
Сумаре
14
Бамба
7
Осимхен
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
15
Зума
29
Томори
20
Хадсон-Одои
7
Канте
5
Жоржиньо
3
Алонсо
11
Педро
9
Абрахам
17
Ковачич
Челси
Расстановка 3‑4‑3
Лондонский «Челси» одержал победу над французским «Лиллем» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая на стадионе «Пьер-Моруа», завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Победу «Челси» принесли голы Тэмми Абрахама и Виллиана.
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