Для «Челси» победа стала шестой подряд в АПЛ. «Аристократы» набрали 26 очков и вышли на второе место. В активе «Кристал Пэлас» 15 очков, команда располагается на девятой позиции.

«Челси» одержал шестую победу подряд и вышел на второе место в АПЛ

Общество В Москве умер Паша Фейсконтроль Павел Пичугин, более известный как Паша Фейсконтроль, скончался в Москве.

Кино «Джокер» может стать самым прибыльным фильмом в истории "Джокер" Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли может стать самым прибыльным фильмом, основанным на комиксах, в истории сообщает Forbes.

Музыка Композитор Пахмутова празднует 90-летие Известный композитор и народная артистка СССР Александра Пахмутова готовится к концерту в честь своего 90-летия на сцене Большого театра.

Происшествия СК проводит проверку после смертельного ДТП в Красноярском крае В Красноярском крае следователи начали проверку после дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса и грузового автомобиля, в котором погибли два человека.

Единоборства Магомедшарипов победил Каттара решением судей на UFC в Москве Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забит Магомедшарипов встретился с американцем Келвином Каттаром в главном поединке турнира Fight Night 163.

Авто Салон корейского конкурента BMW X5 сфотографировали без камуфляжа Корейские папарацци запечатлели переднюю панель вседорожника без маскировки: на снимке виден руль, массивный центральный тоннель и выдвижной экран мультимедийного комплекса.

Армия и оружие Эксперт из Латвии оценил публикации о планах по захвату Калининграда Депутат Сейма Латвии и член парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Янис Адамсонс прокомментировал публикации в разных иностранных СМИ, которые рассказывают о возможных планах по захвату Калининградской области НАТО.

Шоу-бизнес Тарасов высмеял новости о домашнем насилии над Ольгой Бузовой Экс-супруг Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов прокомментировал сообщения об избиениях певицы, заявив, что никто не сможет зафиксировать побои без заявления в полицию.

Гаджеты В Роскачестве представили новый рейтинг смартфонов Специалисты Роскачества исследовали восемь новых смартфона, которые представлены на российском рынке.

Общество Определен размер зарплаты, при которой россиянин останется без пенсии Стало известно, при каком размере заработной платы гражданин России может остаться без страховой пенсии по старости.

Политика Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.

Политика Трамп назвал дату публикации стенограммы второго разговора с Зеленским Президент США Дональд Трамп сообщил, что расшифровка второго разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским будет опубликована Белым домом 12 ноября.

Здоровье Роспотребнадзор проведет бесплатную диагностику диабета Россияне смогут бесплатно провериться на сахарный диабет в рамках акции Роспотребнадзора "Диабет: знаю, контролирую, живу", которая пройдет по всей стране с 14 по 17 ноября.

Космос NASA установило почти все двигатели на ракету для полётов на Луну Специалисты Национального управления Соединённых Штатов по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) установили третий из четырёх двигателей на ракету-носитель SLS.

Здоровье В Минздраве сочли успешным приобщение россиян к здоровому образу жизни Российские регионы проделали «очень серьезный путь» в формировании у граждан приверженности здоровому образу жизни (ЗОЖ).

Хоккей Роман Ротенберг: мы используем опыт Черчесова, ревности к футболистам нет Сборная России по хоккею берет на вооружение опыт работы Станислава Черчесова с футбольной национальной командой, между сборными нет ревности, заявил первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

Шоу-бизнес Юлия Михальчик рассказала о насилии со стороны Александра Шульгина Певица Юлия Михальчик в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о насилии со стороны продюсера Александра Шульгина, бывшего мужа певицы Валерии.