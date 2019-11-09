Футбол

Lenta.ruLenta.ru«Челси» одержал шестую победу подряд и вышел на второе место в АПЛ

Челси — Кристал Пэлас
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Стэмфорд Бридж»
Виллиан
17′
21′
Уилфрид Заа
Эмерсон Палмьери
31′
Матео Ковачич
33′
44′
Джоэл Уорд
Мартин Келли
Тэмми Абрахам
52′
70′
Джеймс Макартур
Джеффри Шлупп
Тэмми Абрахам
Миши Батшуайи
73′
Кристиан Пулишич
79′
Кристиан Пулишич
Каллум Хадсон-Одои
80′
82′
Шейху Куяте
Джеймс Маккарти
Мэйсон Маунт
Билли Гилмур
87′
90′+3′
Джеймс Маккарти
Для «Челси» победа стала шестой подряд в АПЛ. «Аристократы» набрали 26 очков и вышли на второе место. В активе «Кристал Пэлас» 15 очков, команда располагается на девятой позиции.
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