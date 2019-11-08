Для «Челси» победа стала шестой подряд в АПЛ. «Аристократы» набрали 26 очков и вышли на второе место. В активе «Кристал Пэлас» 15 очков, команда располагается на девятой позиции.

«Челси» одержал шестую победу подряд и вышел на второе место в АПЛ

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