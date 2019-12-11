Лига чемпионов
REGNUM«Челси» одолел «Лилль» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
Тэмми Абрахам
|19′
Сесар Аспиликуэта
|35′
|40′
Зеки Челик
Курт Зума
|45′+1′
Кристиан Пулишич
Каллум Хадсон-Одои
|62′
|66′
Тиаго Майя
Жонатан Бамба
|67′
Шека
Тэмми Абрахам
Миши Батшуайи
|72′
|72′
Майк Меньян
Лео
|78′
Лоик Реми
|82′
Луис Араужо
Ренату Саншеш
Матео Ковачич
Мэйсон Маунт
|82′
|60%
|Владение мячом
|40%
|84%
|Процент точных передач
|71%
|5
|Удары в сторону ворот
|4
|9
|Удары в створ ворот
|2
|1
|Сейвы вратарём
|7
|–
|Офсайды
|1
|10
|Угловые
|2
|12
|Отборы
|12
|10
|Фолы
|7
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Челси
Расстановка 4‑3‑3
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
2
Рюдигер
15
Зума
33
Палмьери
7
Канте
5
Жоржиньо
19
Маунт
10
Виллиан
23
Батшуайи
20
Хадсон-Одои
1
Лео
17
Челик
2
Джало
4
Дос Сантос
26
Пье
8
Шека
24
Сумаре
14
Бамба
18
Саншеш
9
Реми
12
Языджи
Лилль
Расстановка 4‑3‑3
10 декабря в Лондоне (Англия) на стадионе «Стэмфорд Бридж» между коллективами «Челси» и «Лилль» был разыгран матч 6-го тура группы H Лиги чемпионов 2019/20. Игра завершилась минимальной победой «пенсионеров».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Челси» - «Лилль»: прогноз и ставка на матч группового этапа Лиги чемпионов
ODDS.ru09 декабря в 19:17
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 05:17, Ашберн
Общество
В Совфеде оценили исследование о размере справедливой зарплаты
Ранее стало известно, что 35% жителей России отмечают, что справедливый минимум доходов для работающего человека должен быть выше 50 тыс. рублей.
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Культура
На Первом продолжается показ сериала «Тест на беременность»
На Первом канале продолжается показ сериала "Тест на беременность".
Общество
Краснодар назвали самым комфортным для жизни городом России
Самым комфортным и доступным для жизни городом в России признали Краснодар.
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете Первого канала о сбитом «Боинге»
Генеральный директор Первого Канала Константин Эрнст признал, что сюжет телеканала о малайзийском самолете «Боинг», разбившемся в 2014 году, содержал ошибочную информацию.
Футбол
Минюст США: Путин признал подкуп ФИФА ради ЧМ-2018
В документе содержится информация из отчета британского разведчика Кристофера Стила, в котором говорится о подкупе ФИФА во время выборов страны-хозяйки чемпионата мира-2018.
Политика
Песков счел неуместным говорить о победителях на «нормандском» саммите
Песков пояснил, что лидеры России, Украины, Германии и Франции преследовали одну цель — возобновить работу «нормандской четверки» после длительного перерыва, а также усилить процесс по урегулированию конфликта в Донбассе.
Экономика
Экономист пояснил, почему россиянам не платят хорошую зарплату
У российского правительства на получается побороть бедность среди населения, поэтому граждане только мечтают о заработной плате в 50 тысяч рублей.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети
Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Общество
ФСБ задержала бывшего мэра Челябинска
ФСБ задержала в Магнитогорске бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева.
Происшествия
В МЧС сообщили о взрывах на горящем заводе в Екатеринбурге
В Екатеринбурге на территории Уральского лакокрасочного завода, где произошел пожар, начали взрываться бочки с продукцией, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Политика
Россия не получала приглашение на саммит по Сирии в Турции
Россия не получала приглашение на саммит по Сирии в Стамбуле в феврале, без нее встреча будет непродуктивной, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Общество
Климатолог рассказал, когда зима в Москве станет европейской
Европейский и московский климат теплеют синхронно. Лета сильно жарче у нас не становятся, а зимы ощутимо теплеют.
Общество
Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище
Общество
Песков: Путин не смотрел «Слугу народа» с Зеленским
Общество
Полицейских в Калининграде заставили вырезать снежинки
Начальник полиции Калининграда полковник Андрей Сицский заставил двух своих подчиненных вырезать снежинки из бумаги.
Происшествия
Москвич, подозреваемый в убийстве сестры, чуть не сбежал из зала суда
Вероятно, попытка к бегству послужит причиной продления срока заключения, если окажется, что подозреваемый действительно виноват в убийстве сестры.
Политика
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.
Культура
Рейтинг Google: Заворотнюк стала самой популярной женщиной на Украине
Компания Google опубликовала список самых популярных поисковых запросов на Украине за 2019 год.
Происшествия
В Киевской области украли памятник погибшим в Донбассе военным
В Киевской области мужчина украл памятник погибшим участникам военной операции Украины в Донбассе и выбросил его.
Армия и оружие
Испытания подлодки «Князь Владимир» успешно завершены
О завершении испытаний подводной лодки "Князь Владимир" официально заявил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Общество
Ушла из жизни солистка группы Roxette Мари Фредрикссон
Солистка популярной шведской группы Roxette Мари Фредрикссон умерла в возрасте 61 года.
Политика
В Кремле прокомментировали встречу Лаврова и Трампа
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал встречу министра иностранных дел Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа, которая прошла накануне в Вашингтоне.
Единоборства
Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага
Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.
Политика
СКР направил в суд дело против экс-министра обороны Украины Гриценко
Следственный комитет России (СКР) закончил расследование дела в отношении экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко, который обвиняется в призывах к терактам на территории РФ через СМИ, и направил его в суд.
Политика
В Крыму построили новую дачу, предположительно, для Владимира Путина
«Проект» поговорил с рабочими на закрытом объекте, которые утверждают, что отдыхать там будет президент Владимир Путин, который известен своей любовью к дзюдо и хоккею.
Происшествия
В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»
«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
Шоу-бизнес
63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта
63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта Напомним, что о готовящемся концерте Николая Носкова его продюсер Виктор Дробыш расказал в начале мая в эксклюзивном видеоинтервью "Вокруг ТВ".