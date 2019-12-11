10 декабря в Лондоне (Англия) на стадионе «Стэмфорд Бридж» между коллективами «Челси» и «Лилль» был разыгран матч 6-го тура группы H Лиги чемпионов 2019/20. Игра завершилась минимальной победой «пенсионеров».

«Челси» одолел «Лилль» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

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