Лига чемпионов

REGNUMREGNUM«Челси» одолел «Лилль» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Челси — Лилль
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Стэмфорд Бридж»
Тэмми Абрахам
19′
Сесар Аспиликуэта
35′
40′
Зеки Челик
Курт Зума
45′+1′
Кристиан Пулишич
Каллум Хадсон-Одои
62′
66′
Тиаго Майя
Жонатан Бамба
67′
Шека
Тэмми Абрахам
Миши Батшуайи
72′
72′
Майк Меньян
Лео
78′
Лоик Реми
82′
Луис Араужо
Ренату Саншеш
Матео Ковачич
Мэйсон Маунт
82′
10 декабря в Лондоне (Англия) на стадионе «Стэмфорд Бридж» между коллективами «Челси» и «Лилль» был разыгран матч 6-го тура группы H Лиги чемпионов 2019/20. Игра завершилась минимальной победой «пенсионеров».
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