Лига чемпионов
Газета.Ru«Челси» оказался сильнее «Лилля» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
Тэмми Абрахам
|19′
Сесар Аспиликуэта
|35′
|40′
Зеки Челик
Курт Зума
|45′+1′
Кристиан Пулишич
Каллум Хадсон-Одои
|62′
|66′
Тиаго Майя
Жонатан Бамба
|67′
Шека
Тэмми Абрахам
Миши Батшуайи
|72′
|72′
Майк Меньян
Лео
|78′
Лоик Реми
|82′
Луис Араужо
Ренату Саншеш
Матео Ковачич
Мэйсон Маунт
|82′
|60%
|Владение мячом
|40%
|84%
|Процент точных передач
|71%
|5
|Удары в сторону ворот
|4
|9
|Удары в створ ворот
|2
|1
|Сейвы вратарём
|7
|–
|Офсайды
|1
|10
|Угловые
|2
|12
|Отборы
|12
|10
|Фолы
|7
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Челси
Расстановка 4‑3‑3
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
2
Рюдигер
15
Зума
33
Палмьери
7
Канте
5
Жоржиньо
19
Маунт
10
Виллиан
23
Батшуайи
20
Хадсон-Одои
1
Лео
17
Челик
2
Джало
4
Дос Сантос
26
Пье
8
Шека
24
Сумаре
14
Бамба
18
Саншеш
9
Реми
12
Языджи
Лилль
Расстановка 4‑3‑3
Лондонский "Челси" оказался сильнее французского "Лилля" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов и вышел в плей-офф. Встреча прошла в столице Великобритании на стадионе "Стэмфорд Бридж" и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
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Спорт-Экспрессвчера в 16:55
«Челси» - «Лилль»: прогноз и ставка на матч группового этапа Лиги чемпионов
ODDS.ru09 декабря в 19:17
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 02:15, Ашберн
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