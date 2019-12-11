Лондонский "Челси" оказался сильнее французского "Лилля" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов и вышел в плей-офф. Встреча прошла в столице Великобритании на стадионе "Стэмфорд Бридж" и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

«Челси» оказался сильнее «Лилля» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Экономика Госдума одобрила в первом чтении законопроект о защите инвестиций Госдума приняла в первом чтении законопроект о соглашениях о защите и поощрении капвложений в России (СЗПК), сообщается на сайте нижней палаты.

Происшествия В понедельник в Москве «заминировали» больше 100 учреждений В Москве в понедельник из-за сообщений с угрозами о взрывах бомб в Москве были проверены больше 100 зданий, из них эвакуировали в общей сложности больше 30 000 человек, рассказал информированный источник "Интерфакса".

Политика Чижов допустил «новое начало» в отношениях России и ЕС На сегодняшний день отношения РФ и ЕС больше всего, по мнению Чижова, отравляют санкции, различные механизмы сотрудничества «простаивают», при этом зависимость сторон друг от друга остается.

Спорт Путин прокомментировал решение WADA Президент России Владимир Путин прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях против российского спорта.

Происшествия В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.

Футбол Анчелотти покинул пост главного тренера «Наполи» Карло Анчелотти покинул пост главного тренера итальянского футбольного клуба "Наполи", сообщается на официальной странице команды в Twiter.

Политика Путин поддержал идею увольнять чиновников за хамство и оскорбления Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека (СПЧ) заявил, что поддерживает предложение об увольнении государственных и муниципальных чиновников, которые ведут себя по-хамски и оскорбительно по отношению к гражданам.

Здоровье Врач рассказала, как предотвратить гипертонию Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Наталья Уразова рассказала "Вечерней Москве", какие факторы могут вызвать гипертонию и как ее предотвратить.

Общество Россияне смогут обращаться в поликлиники без полиса ОМС Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) совместно с территориальным фондом ОМС Московской области разрабатывает сервис, который позволит обращаться в медорганизации без полиса ОМС.

Экономика Финансисты спрогнозировали рост зарплат россиян в 2020 году Рост реальной зарплаты россиян в 2020 году может составить 2,5 %. Такой прогноз сделали эксперты Финансового университета при правительстве РФ.