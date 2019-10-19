Футбол
ЧемпионатВулверхэмптон — Саутгемптон 1:1
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Молине»
|10′
Ян Валери
Райан Беннетт
Хесус Вальехо
|18′
Рауль Хименес
|29′
Конор Коуди
|45′+1′
Рубен Невеш
Мэтт Доэрти
|46′
|53′
Дэнни Ингз
Рауль Хименес
|61′
Патрик Кутроне
Диогу Жота
|62′
Хесус Вальехо
|68′
|76′
Ян Валери
Софьян Буфаль
|82′
Ориоль Ромеу
Кевин Данзо
|90′+3′
Райан Бертран
|55%
|Владение мячом
|45%
|78%
|Процент точных передач
|74%
|2
|Удары в сторону ворот
|5
|1
|Удары в створ ворот
|5
|4
|Сейвы вратарём
|2
|1
|Офсайды
|2
|1
|Угловые
|3
|9
|Отборы
|11
|10
|Фолы
|17
|3
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Вулверхэмптон
Расстановка 3‑5‑2
11
Патрисиу
15
Боли
16
Коуди
4
Вальехо
37
Траоре
32
Дендонкер
2
Доэрти
28
Моутинью
19
Кастро
9
Хименес
18
Жота
28
Ганн
35
Беднарек
3
Йосида
4
Вестергор
19
Буфаль
16
Уорд-Проуз
38
Данзо
23
Хейбьерг
21
Бертран
9
Ингз
22
Редмонд
Саутгемптон
Расстановка 3‑5‑2
В параллельном матче «Лестер Сити» принимал «Бёрнли». Встреча прошла на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере и завершилась со счётом 2:1. На 26-й минуте гости вышли вперёд усилиями нападающего Криса Вуда.
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