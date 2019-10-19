Футбол

ЧемпионатЧемпионатВулверхэмптон — Саутгемптон 1:1

Вулверхэмптон — Саутгемптон
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Молине»
10′
Ян Валери
Райан Беннетт
Хесус Вальехо
18′
Рауль Хименес
29′
Конор Коуди
45′+1′
Рубен Невеш
Мэтт Доэрти
46′
53′
Дэнни Ингз
Рауль Хименес
61′
Патрик Кутроне
Диогу Жота
62′
Хесус Вальехо
68′
76′
Ян Валери
Софьян Буфаль
82′
Ориоль Ромеу
Кевин Данзо
90′+3′
Райан Бертран
В параллельном матче «Лестер Сити» принимал «Бёрнли». Встреча прошла на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере и завершилась со счётом 2:1. На 26-й минуте гости вышли вперёд усилиями нападающего Криса Вуда.
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