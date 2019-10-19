В параллельном матче «Лестер Сити» принимал «Бёрнли». Встреча прошла на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере и завершилась со счётом 2:1. На 26-й минуте гости вышли вперёд усилиями нападающего Криса Вуда.

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Политика Туск ждет от Джонсона письма об отсрочке Brexit Туск заявил Джонсону, что ожидает от него письма с запросом об отсрочке Brexit. Об этом глава Евросовета написал в своем Twitter.

Космос Россия на лунных станциях отработает технологии для роботов-помощников Наработки, которые будут протестированы во время полетов российский автоматических станций на Луну, будут использованы для создания роботов-помощников для космонавтов на поверхности и орбите Луны, следует из тезисов доклада, который специалисты ЦНИИмаш (головной научный институт "Роскосмоса") покажут на 70 Международном астронавтическом конгрессе в Вашингтоне.

Здоровье Перечислены пять причин полюбить пешие прогулки Британские медики перечислили пять причин, почему стоит полюбить пешие прогулки. В первую очередь, это помогает снизить уровень стресса.

Происшествия Школьный тренер в США разоружил стрелка с помощью объятий Тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ американского Портленда Кианон Лоу необычным способом разоружил ученика, который пришел в образовательное учреждение с оружием.