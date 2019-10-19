Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Челси» одолел «Ньюкасл», «Лестер» одержал волевую победу над «Бёрнли»

Лестер — Бернли
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Кинг Пауэр»
2′
Джеффри Хендрик
26′
Крис Вуд
Джейми Варди
45′
62′
Крис Вуд
65′
Роберт Брэди
Аарон Леннон
Айосе Перес
Демарай Грэй
67′
Джеймс Мэддисон
Деннис Прат
73′
Юри Тилеманс
74′
Харви Барнс
Уэс Морган
79′
83′
Джей Родригес
Матей Выдра
90′+4′
Мэттью Лоутон
В параллельном матче «Лестер Сити» принимал «Бёрнли». Встреча прошла на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере и завершилась со счётом 2:1. На 26-й минуте гости вышли вперёд усилиями нападающего Криса Вуда.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Лестер» обыграл «Бернли» и поднялся на второе место в АПЛ, Варди забил

Спорт-Экспресс11:54

«Челси» одолел «Ньюкасл», «Лестер» одержал волевую победу над «Бёрнли»

Чемпионат11:52

«Челси» одержал минимальную победу над «Ньюкаслом», «Лестер» поднялся на второе место АПЛ

Матч ТВ12:05

«Челси» одержал минимальную победу над «Ньюкаслом», «Лестер» поднялся на второе место АПЛ

Sportbox.RU12:05

Новичок АПЛ одержал вторую победу подряд

Lenta.ru12:39

«Лестер» одержал волевую победу над «Бернли»

REGNUM12:12

«Лестер» вышел на второе место: результаты субботних матчей АПЛ

Евро-футбол.ру12:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 12:46, Ашберн
Культура

Регина Тодоренко вернется в шоу «Орел и решка»

Piter.tv вчера в 08:49
Здоровье

Медик предупредил россиян об опасности продаваемых в магазинах бананов

Врач Григорий Конев призвал россиян отказаться от покупки и употребления привозных бананов.
News.ru вчера в 19:44
Политика

Меркель обсудила с Путиным подготовку к саммиту «нормандской четверки»

Канцлер Германии Ангела Меркель провела в субботу телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого обсуждались подготовка к скорейшему проведению саммита "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина), вопрос транзита газа через Украину, ситуация в Сирии и Ливии.
ТАСС 11:21
Происшествия

В Красноярском крае 21 октября объявлен днем траура

Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил понедельник, 21 октября, днем траура по погибшим в результате прорыва дамбы на золотом прииске в Курагинском районе.
Российская газета 08:10
Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая похвасталась фигурой после многодневного голодания

Gazeta.SPb вчера в 17:17
Футбол

«Спартак» и «Рубин» сыграли вничью в матче РПЛ

Футболисты московского «Спартака» сыграли вничью с казанским «Рубином» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 11:44
Шоу-бизнес

Светлана Лобода отмечает 37-летие с Тиллем Линдеманном

Певица Светлана Лобода отпраздновала собственное 37-летие в компании известного немецкого музыканта Тилля Линдеманна.
Дни24 вчера в 06:34
Происшествия

«Новая газета» сообщила о нападении на своих журналистов в Подмосковье

На притравочной станции «Круглое озеро» в Солнечногорском районе Московской области напали на журналистов «Новой газеты» и зоозащитников.
РБК 12:39
Политика

Меру пресечения Гладковскому изберет Высший антикоррупционный суд

Высший антикоррупционный суд изберет меру пресечения экс-замглавы секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому.
REGNUM 17 октября в 09:54
Футбол

Футболисты мексиканского клуба устроили акцию протеста во время матча

Говорит Москва 12:29
Теннис

Скончался бывший теннисист Александр Волков

Бывший советский и российский теннисист Александр Волков скончался в возрасте 52 лет. Об этом сообщил его близкий друг, Евгений Кафельников.
Газета.Ru 08:23
Футбол

Григорян после поражения «Тамбова» подал в отставку

Life.ru 10:07
Технологии

Соцсеть «ВКонтакте» изменит дизайн мобильного приложения

UfaTime.ru 17 октября в 14:32
Происшествия

В Новосибирске из-за пожара в больнице эвакуировали 160 человек

В городской клинической больнице Новосибирска произошел пожар, говорится на сайте регионального ГУ МЧС.
РБК 12:29
Происшествия

Россиянка носила дочь-маугли в авоське и продавала ее педофилам

Дома — держала в клетке, а если нужно было куда-то идти, переносила в авоське на колесах.
Lenta.ru 10:53
Экономика

Россия предупредила о возможном отказе Белоруссии в кредите

Россия может отказать Белоруссии в выдаче государственного кредита в размере 600 миллионов долларов.
Lenta.ru 08:56
Общество

Скончался вице-адмирал Моцак, руководивший подъемом «Курска»

Вице-адмирал Михаил Моцак возглавил спасательную операцию, когда 12 августа 2000 года затонула АПЛ "Курск".
Вести.Ru 11:15
Армия и оружие

Военный эксперт высоко оценил боеготовность российских ядерных сил

Парламентская газета 17 октября в 12:02
Политика

В Лондоне проходит многотысячный марш протеста против Brexit

В субботу в центре Лондона вышли на улицы десятки тысяч человек в знак протеста против Brexit.
Полит.ру 09:49
Происшествия

В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского

Один из слушателей института повышения квалификации МВД в Нальчике погиб в драке с коллегой, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии.
Газета.Ru 10:48
Общество

Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав

Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав и оштрафовали, сообщили РИА Новости в столичном суде.
РИА Новости вчера в 06:25
Футбол

«Барселона» разгромила «Эйбар» в матче чемпионата Испании

РИА Новости 08:56
Энергетика

В «Нафтогазе» оценили заявление Миллера о цене на газ для Украины

Исполнительный директор группы «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что согласен с утверждением главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что цена на импортный газ для Украины может стать ниже на 20%.
RT на русском вчера в 10:37
Армия и оружие

Минобороны РФ получило очередной дивизион ЗРК «Тор-М2»

REGNUM вчера в 07:50
Происшествия

При прорыве дамбы в Красноярском крае могла произойти утечка ртути

Напомню, в результате прорыва дамбы на реке Сейба водой затопило два рабочих общежития артели холдинга "Сибзолото".
Эхо Москвы 12:32
Общество

Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков

Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 02:04
Экономика

В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов

В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стал системой».
REGNUM 17 октября в 09:15
Шоу-бизнес

Близкие просят о соборной молитве за Заворотнюк

Поклонников смутила такая просьба Несколько часов назад на странице "Инстаграма", созданной в поддержку онкобольной звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк, появился пост с просьбой о соборной, иначе говоря — коллективной, молитве.
WomanHit.ru вчера в 03:59
Авто

Специалисты рассказали, какое машинное масло может «убить» двигатель

Специалисты портала «АвтоВзгляд» рассказали об ошибках, которые совершают водители при замене масла в автомобиле.
Автоновости дня 00:39
Футбол

У Тедеско спросили, знает ли он Черенкова, Бескова и Гаврилова

Знаю Черчесова, который играл в Дрездене. Но сейчас давайте поговорим о матче.
Чемпионат 12:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лестер Сити
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Лестера. Клуб выступает в высшем дивизионе английского футбола - Премьер-лиге. Клуб был основан в 1884 году под названием «Лестер Фосс».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное