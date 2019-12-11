Лондонский "Челси" оказался сильнее французского "Лилля" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов и вышел в плей-офф. Встреча прошла в столице Великобритании на стадионе "Стэмфорд Бридж" и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

«Челси» оказался сильнее «Лилля» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

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