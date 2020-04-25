Как писал NEWS.ru, ранее футболисты «Челси» отказались от снижения зарплат на 30%. Руководство «Челси» предлагало футболистам урезать заработную плату из-за проблем с финансированием на фоне пандемии коронавируса. Игроки были готовы пойти максимум на 10% понижения зарплат.

«Челси» отказался от снижения зарплат футболистам на время пандемии

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