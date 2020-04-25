Коронавирус
News.ru«Челси» отказался от снижения зарплат футболистам на время пандемии
Как писал NEWS.ru, ранее футболисты «Челси» отказались от снижения зарплат на 30%. Руководство «Челси» предлагало футболистам урезать заработную плату из-за проблем с финансированием на фоне пандемии коронавируса. Игроки были готовы пойти максимум на 10% понижения зарплат.
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 14:27, Ашберн
Общество
Количество жертв коронавируса в мире превысило 190 тысяч человек
Россия занимает десятое место с более чем 62 тысячами зараженных. В стране умерли от COVID-19 свыше 500 человек.
Новый Калининград.Ru вчера в 01:23
Общество
Российские врачи опубликовали список умерших коллег с коронавирусом
Российские врачи опубликовали список своих коллег, которые умерли после заражения коронавирусом. Документ озаглавлен как «Список памяти».
Lenta.ru 07:40
Общество
New York Post сообщил о смерти Ким Чен Ына
Высокопоставленные сотрудники телевидения Гонконга сообщили о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Компания 14:17
Общество
Дивеевский монастырь закрылся на карантин
Серафимо-Дивеевский монастырь с 25 апреля находится на карантине, сообщает пресс-служба Нижегородской митрополии.
Интерфакс 12:47
Здоровье
Врач Елизаветинской больницы скончался от коронавируса
25 апреля в больнице имени Боткина скончался врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий, который проработал в Елизаветинской больнице более 20 лет — до 25 февраля.
Агентство Телеграф 04:57
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:07
Происшествия
Вертолет Ми-26, разбившийся при посадке на Ямале, сняли на видео
В Сети появились кадры с места жесткой посадки вертолета Ми-26 авиакомпании "Абакан Авиа", с которым произошло ЧП при приземлении на площадку около месторождения "Русское" на Ямале.
Вести.Ru 03:50
Авто
Главные отличия между моделями ВАЗ-2106, разработанными для Канады и СССР
Редкая и по своему интересная версия ВАЗ-2106, разработанная для рынка Канады, удивляет российских водителей, которые не понимают, почему она настолько отличается от модели, созданной для внутреннего рынка.
Car.ru 22 апреля в 04:58
Здоровье
Доктор Мясников сравнил число жертв коронавируса и других инфекций
Врач, представитель штаба по борьбе с коронавирусом Александр Мясников сравнил количество погибших от коронавируса и других инфекций.
АБН 07:28
Политика
Лавров рассказал о запрете странам ЕС получать помощь от России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что российской стороне известно, что странам Евросоюза и Североатлантического альянса «старшие товарищи» не разрешают просить гуманитарную помощь у России.
RT на русском 11:10
Общество
Власти Москвы ответили на иск о режиме самоизоляции
Мэрия Москвы направила ответ на иск, который оспаривает законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
Газета.Ru 06:33
Политика
Лавров обвинил Украину в саботаже решений «нормандской четверки»
Киев не только не выполняет часть решений «нормандской четверки», но и мешает их реализации.
ФАН 10:10
Общество
В Тульской области продлены ограничительные меры из-за коронавируса
Тула, 25 апреля 2020, 20:44 — REGNUM В Тульской области ограничительные меры, введённые в рамках борьбы с распространением коронавируса, продлены до 30 апреля.
REGNUM 13:44
Общество
Вывозной рейс из Пхукета в Новосибирск отложен на неопределенное время
Авиарейс, которым россияне должны были вылететь с тайского острова Пхукет в Новосибирск, намеченный на воскресенье, 26 апреля, отложен на неопределенное время.
Вести.Ru 13:53
Энергетика
Deutsche Bank посчитал, что средств ФНБ России хватит на два года
При цене нефти 30 долларов за баррель средств фонда на покрытие дефицита бюджета хватит на шесть лет.
РИАМО вчера в 06:54
Политика
Путин и Трамп приняли совместное заявление о 75-летии встречи на Эльбе
Российский и американский лидеры приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе советских и американских войск.
Газета.Ru 14:10
Происшествия
Ветер обрушил пешеходный мост под Ярославлем
Причиной обрушения моста, построенного в 2015 году, стал сильный ветер. Он раскачал подвесную конструкцию.
iReactor 23 апреля в 04:08
Политика
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства РФ
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право иностранцам подавать заявку на получение гражданства РФ без отказа от имеющегося.
Газета.Ru вчера в 05:25
Политика
Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов
Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины.
Российская газета вчера в 09:45
Общество
Глава новосибирского МВД уходит в отставку
Глава новосибирского МВД Юрий Стерликов написал заявление об увольнении после публикации аудиозаписи, где руководство заставляет участковых составлять по 10 протоколов в день на район за нарушение самоизоляции, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 06:38
Общество
Попова предложила продлить режим самоизоляции в России на две недели
Москва, 25 апреля 2020, 08:45 — REGNUM Для борьбы с распространением коронавирусa в России необходимо еще две недели самоизоляции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии.
REGNUM 01:45
Музыка
Победителем в седьмом сезоне шоу «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко
В конце сезона звездный наставник Олеси стал лучшим среди судей проекта, ему отдали предпочтение 40% голосовавших.
NewInform вчера в 23:15
Политика
Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге
Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности».
РБК вчера в 17:38
Общество
Задержан бывший мэр Пятигорска Лев Травнев
По предварительной информации, Лев Травнев подозревается в экономических махинациях, которые связаны с его деятельностью на посту градоначальника в 2016-2017 годах.
АТВмедиа 10:15
Футбол
В Таджикистане приостановили футбол до 10 мая
Федерация футбола Таджикистана объявила о приостановке всех футбольных соревнований до 10 мая.
Евро-футбол.ру 13:15
Кино
Аль Пачино отмечает 80-летний юбилей
RT на русском 03:48
Общество
Чехия открыла границы для выезда за рубеж
Правительство Чехии объявило о снятии запрета на свободное перемещение по стране и даже за её пределами: гражданам разрешили выезжать за границу.
Ореанда-Новости 07:39
Политика
Путин подписал указ о присвоении почетных званий врачам России
Президент России Владимир Путин в субботу, 25 апреля, подписал указ о награждении медиков и присвоении почетных званий врачам РФ.
Известия 12:09
Наука
Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски
Самодельные маски, состоящие из двух слоев тканей различного типа, гарантирует задержку 80-99% частиц аэрозолей.
ToDay News Ufa вчера в 14:23
Общество
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе парикмахерских
Роспотребнадзор дал рекомендации по организации работы в парикмахерских и салонах красоты.В опубликованном на сайте ведомства документе подготовили рекомендации для тех учреждений, которые пока еще в большинстве регионов не работают, но, возможно, откроются.
Алтайская правда 00:32