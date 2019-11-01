Лондонский «Челси» одержал победу над «Уотфордом» в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая в Уотфорде, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Победу «Челси» принесли голы Тэмми Абрахама и Кристиана Пулишича, отличившихся на 5-й и 55-й минутах.

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