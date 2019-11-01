Футбол
RT на русском«Челси» победил «Уотфорд» в матче АПЛ
|5′
Тэмми Абрахам
Крейг Кэткарт
Адриан Мариаппа
|20′
Кристиан Кабаселе
|46′
|55′
Кристиан Пулишич
Натаниэль Чалоба
Уилл Хьюз
|67′
Дарил Янмат
|70′
Дарил Янмат
Кико Фемения
|75′
Жерар Деулофеу
|80′
Крэйг Доусон
|82′
|83′
Кристиан Пулишич
Каллум Хадсон-Одои
|88′
Тэмми Абрахам
Миши Батшуайи
Адриан Мариаппа
|89′
|89′
Жоржиньо
|90′+5′
Виллиан
Рис Джеймс
|90′+6′
Мэйсон Маунт
|31%
|Владение мячом
|69%
|78%
|Процент точных передач
|90%
|4
|Удары в сторону ворот
|2
|3
|Удары в створ ворот
|10
|8
|Сейвы вратарём
|2
|–
|Офсайды
|–
|1
|Угловые
|6
|7
|Отборы
|14
|8
|Фолы
|5
|4
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Уотфорд
Расстановка 3‑4‑3
26
Фостер
4
Доусон
6
Мариаппа
27
Кабаселе
21
Фемения
16
Дукуре
19
Хьюз
11
Мазина
7
Деулофеу
18
Грэй
37
Перейра
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
15
Зума
29
Томори
33
Палмьери
24
Джеймс
5
Жоржиньо
19
Маунт
17
Ковачич
20
Хадсон-Одои
23
Батшуайи
Челси
Расстановка 4‑5‑1
Лондонский «Челси» одержал победу над «Уотфордом» в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая в Уотфорде, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Победу «Челси» принесли голы Тэмми Абрахама и Кристиана Пулишича, отличившихся на 5-й и 55-й минутах.
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