Футбол

RT на русскомRT на русском«Челси» победил «Уотфорд» в матче АПЛ

Уотфорд — Челси
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Викаридж Роуд»
5′
Тэмми Абрахам
Крейг Кэткарт
Адриан Мариаппа
20′
Кристиан Кабаселе
46′
55′
Кристиан Пулишич
Натаниэль Чалоба
Уилл Хьюз
67′
Дарил Янмат
70′
Дарил Янмат
Кико Фемения
75′
Жерар Деулофеу
80′
Крэйг Доусон
82′
83′
Кристиан Пулишич
Каллум Хадсон-Одои
88′
Тэмми Абрахам
Миши Батшуайи
Адриан Мариаппа
89′
89′
Жоржиньо
90′+5′
Виллиан
Рис Джеймс
90′+6′
Мэйсон Маунт
Лондонский «Челси» одержал победу над «Уотфордом» в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая в Уотфорде, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Победу «Челси» принесли голы Тэмми Абрахама и Кристиана Пулишича, отличившихся на 5-й и 55-й минутах.
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