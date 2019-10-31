"Челси" в домашнем матче четвертого раунда Кубка английской лиги потерпел поражение от "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:2. "Красные дьяволы" вышли вперед на 25-й минуте, когда Маркус Рашфорд реализовал пенальти, назначенный за фол Маркоса Алонсо.

«Челси» потерпел поражение от «Манчестер Юнайтед» в Кубке лиги

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